QA Wolf

QA Wolf

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: qawolf.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для QA Wolf в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это делаем. Начните с 90-дневного пилотного проекта, который включает в себя: комплексный план тестирования, автоматизированные тесты, написанные на языке Playwright с открытым исходным кодом, которые вы можете сохранить, и неограниченное количество запусков тестов в среде по вашему выбору. Вот полезный список всего, что вы получаете прямо из коробки — будь то 100 тестов или 100 000. • Сквозное тестирование 80% пользовательских потоков автоматизировано за 4 месяца. Тесты написаны на языке Playwright с открытым исходным кодом, который вы можете скачать, поэтому нет привязки к поставщику. • Подробная матрица и схемы испытаний в рамках AAA. • Неограниченное количество параллельных тестовых запусков в любой выбранной вами среде. • 100% параллельная инфраструктура, которую мы размещаем и поддерживаем. • Круглосуточное обслуживание нестабильных и сломанных тестов. • Гарантия 100% надежного результата — отсутствие хлопьев. • Подтвержденные человеком отчеты об ошибках, отправляемые через ваше приложение для обмена сообщениями и в виде заявок на ошибки. • Интеграция CI/CD с вашим конвейером развертывания и средствами отслеживания проблем. • Круглосуточный доступ к штатным инженерам по обеспечению качества в QA Wolf. ... это решение для контроля качества, о котором вы всегда мечтали.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: qawolf.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QA Wolf, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Вам также может понравиться

camelQA

camelQA

camelqa.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

testRigor

testRigor

testrigor.com

Cypress

Cypress

cypress.io

Qase

Qase

qase.io

TestCaseLab

TestCaseLab

testcaselab.com

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

79Score

79Score

79score.com

Rivet

Rivet

rivet.gg

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности