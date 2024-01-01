QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это делаем. Начните с 90-дневного пилотного проекта, который включает в себя: комплексный план тестирования, автоматизированные тесты, написанные на языке Playwright с открытым исходным кодом, которые вы можете сохранить, и неограниченное количество запусков тестов в среде по вашему выбору. Вот полезный список всего, что вы получаете прямо из коробки — будь то 100 тестов или 100 000. • Сквозное тестирование 80% пользовательских потоков автоматизировано за 4 месяца. Тесты написаны на языке Playwright с открытым исходным кодом, который вы можете скачать, поэтому нет привязки к поставщику. • Подробная матрица и схемы испытаний в рамках AAA. • Неограниченное количество параллельных тестовых запусков в любой выбранной вами среде. • 100% параллельная инфраструктура, которую мы размещаем и поддерживаем. • Круглосуточное обслуживание нестабильных и сломанных тестов. • Гарантия 100% надежного результата — отсутствие хлопьев. • Подтвержденные человеком отчеты об ошибках, отправляемые через ваше приложение для обмена сообщениями и в виде заявок на ошибки. • Интеграция CI/CD с вашим конвейером развертывания и средствами отслеживания проблем. • Круглосуточный доступ к штатным инженерам по обеспечению качества в QA Wolf. ... это решение для контроля качества, о котором вы всегда мечтали.

Веб-сайт: qawolf.com

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