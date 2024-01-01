Альтернативы - QA Touch
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Shortcut
shortcut.com
Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тыся...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Sentry
sentry.io
Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — это платформа для координации уязвимостей и поиска ошибок, которая связывает предприятия с тестировщиками на проникновение и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, которая приняла и использовала краудсорсинговых исследователей в о...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
todo.vu
todo.vu
Посмотрите, чего вы можете достичь! Управление задачами, отслеживание времени и выставление счетов для фрилансеров, консультантов и команд.
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
Zoho BugTracker
zoho.com
Выпускайте отличное программное обеспечение с автоматическим отслеживанием ошибок. Простое, быстрое и масштабируемое программное обеспечение для отслеживания ошибок, которое поможет вам легко устранять ошибки и вовремя предоставлять отличные продукты.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Создавайте или записывайте автоматические тесты для своего веб-сайта или приложения прямо в браузере. Запускайте их постоянно, чтобы выявить ошибки и регрессии. Кодирование не требуется.
Sauce Labs
saucelabs.com
Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживание...
Browserling
browserling.com
Онлайн-кроссбраузерное тестирование.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — это программное обеспечение для мониторинга и составления отчетов об ошибках с лучшими в своем классе функциями для мобильных приложений. Наш инструмент предупреждает пользователей об ошибках, ошибках и многом другом. Бесплатная пробная версия!
Rollbar
rollbar.com
Rollbar предоставляет разработчикам инструменты отслеживания ошибок и отладки в реальном времени. Поддерживаются JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex и другие языки.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
TestProject
testproject.io
Бесплатная автоматизация тестирования для всех. Работает сообщество. TestProject — это бесплатная комплексная платформа автоматизации тестирования для веб-тестирования, мобильного тестирования и тестирования API, поддерживаемая сообществом автоматизации тестирования №1.
Assembla
assembla.com
Secure Git, разработка программного обеспечения и управление исходным кодом в облаке. Assembla — единственная в мире платформа с несколькими репозиториями, предлагающая Git, Perforce и NextGenSVN в облаке.