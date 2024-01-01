QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и проекты станет проще простого. QA Touch предлагает естественный и интуитивно понятный метод выполнения. Мы знаем, что приспосабливаться к новым процессам раздражает, и создали инструмент, который адаптируется к вашим системам и способу работы. Распределение и отслеживание проблем — это встроенная функция, которая позволяет публиковать проблемы во время выполнения тестового примера, устраняя необходимость переключения между программами. Копировать и перемещать тестовые примеры из одного проекта в другой или между модулями внутри проекта еще никогда не было так просто. Этот инструмент был создан, чтобы помочь выровнять правила игры и предложить компаниям возможность по-настоящему конкурировать с гигантами в своей отрасли, не прожигая при этом дыру в их карманах. Благодаря QA Touch вы получаете: 1. Единый общий репозиторий для всех ваших тестовых ресурсов. 2. Корпоративные функции включают производительность проекта и журналы аудита для отслеживания вашего рабочего прогресса и проекта. 3. Управление проблемами стало проще благодаря бесшовной двусторонней интеграции с JIRA. 4. Доски Microsoft Azure упрощают управление проектами, как никогда. 5. Управление тестированием превратилось в легкую прогулку благодаря нашим интуитивно понятным функциям, таким как возможность закрепления проекта, обновления статуса, справка, журналы и отчеты прямо с панели управления. 6. Одним из моментов является интеграция с Jenkin для выполнения всех действий CI/CD. 7. Удобная интеграция репортера QA Touch-Cypress для синхронизации результатов автоматизированных тестов cypress.io с QA Touch. 8. Простой в использовании Reporter для комплексного бесплатного инструмента автоматизации с открытым исходным кодом Test Cafe. 9. Используйте сенсорные панели контроля качества, чтобы упростить гибкое управление проектами. Доски Организуйте, настраивайте, визуализируйте и отслеживайте ход своей работы. QA Touch предлагает доступное решение для тестирования с простыми возможностями создания тестовых примеров, объединения наборов тестов, выполнения тестовых прогонов, интеграции сторонних инструментов и создания безупречных отчетов о тестировании, требований, встроенного отслеживания ошибок, интеллектуальных карт, досок, производительности. и люди могут управлять своими операциями по тестированию из единого интерфейса (панели мониторинга). Пользователям понравится широкий спектр доступных удобных функций, которые варьируются от картографирования и разработки тестовых примеров до отслеживания действий команды. QA Touch способствует совершенству в реализации высококачественных проектов.

Веб-сайт: qatouch.com

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