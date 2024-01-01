Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Современное медицинское справочное приложение для медицинских работников. Pyrls — это веб-сайт и мобильное приложение, которые позволяют медицинским работникам более эффективно назначать, выдавать лекарства и обучать пациентов их рецептам.

Веб-сайт: pyrls.com

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