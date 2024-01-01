Альтернативы - PubNub
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем...
Apptimized
apptimized.com
Workspace — это инструмент для упаковки приложений, который позволяет вам находить (создавать документацию по установке), упаковывать и тестировать приложения в вашем браузере независимо от VPN или конкретных навыков. Этот инструмент интегрирует ваш рабочий процесс со средой упаковки и набором инстр...
Ably
ably.com
Aly решает самые сложные и требовательные аспекты проектирования в реальном времени, упрощая разработчикам работу и масштабирование приложений реального времени, таких как чат, многопользовательские игры, обновления местоположения GPS в реальном времени, управление устройствами IoT и многое другое. ...