Альтернативы - PubNub

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем...

Apptimized

Apptimized

apptimized.com

Workspace — это инструмент для упаковки приложений, который позволяет вам находить (создавать документацию по установке), упаковывать и тестировать приложения в вашем браузере независимо от VPN или конкретных навыков. Этот инструмент интегрирует ваш рабочий процесс со средой упаковки и набором инстр...

Ably

Ably

ably.com

Aly решает самые сложные и требовательные аспекты проектирования в реальном времени, упрощая разработчикам работу и масштабирование приложений реального времени, таких как чат, многопользовательские игры, обновления местоположения GPS в реальном времени, управление устройствами IoT и многое другое. ...

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