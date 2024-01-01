Альтернативы - Prowly
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Cision
cision.com
Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Business Wire
businesswire.com
Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
PR Newswire
prnewswire.com
Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai, созданный командой Newsworthy.ai, представляет собой инструмент для написания пресс-релизов с генеративным искусственным интеллектом на базе GPT-3 OpenAI, который помогает создавать убедительные и привлекательные пресс-релизы за считанные минуты. Всегда рекомендуется редактирование че...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Storiad
storiad.com
Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.
CoverageBook
coveragebook.com
Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Красиво оформленные отчеты с достоверными показателями PR, которыми можно гордиться.
Signal AI
signal-ai.com
В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...
Sourcery
sourcery.ai
Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...
JustReachOut
justreachout.io
Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire положительно повлиял на индустрию услуг по распространению PR благодаря своей замечательной приверженности поддержке клиентов. Мы предлагаем больший охват и большую прозрачность, чтобы вы могли получить большую отдачу от своих расходов на коммуникацию. Расширьте узнаваемость своего бренда ...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite — это технологическое издание для СМИ, целью которого является информирование нашей аудитории о новых технологиях, таких как искусственный интеллект, криптография и игры, а также сообщение о последних новостях технологической индустрии.
Publifix.net
publifix.net
Pulifix.net — это программное обеспечение для PR и распространения пресс-релизов, ежедневно используемое сотнями средств массовой информации из разных стран. С помощью Publix.net команды по связям с общественностью и маркетингу могут легко поделиться своим контентом с тысячами аффилированных журнали...
PRShots
prshots.com
Онлайн-библиотека изображений/видео и пресс-релизов PRShots — это фантастический инструмент, позволяющий прессе и влиятельным лицам получать доступ к изображениям, видео и пресс-релизам в высоком разрешении. Если вы выберете PRshots для размещения своих изображений и пресс-релизов, вы получите немед...
Press Hook
presshook.com
Press Hook — это высокотехнологичная площадка по связям с общественностью, которая связывает бренды со средствами массовой информации. Создайте свой профиль, отправьте образцы соответствующим журналистам и сделайте так, чтобы ваш бренд упоминался в ведущих изданиях, таких как Forbes, Esquire, Good H...
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile — это ваша служба новостей, ориентированная на клиентов, и команда по подаче нормативных документов, которая предоставляет услуги и поддержку, которые вы не найдете больше нигде в отрасли. Наши комплексные каналы распространяют новости среди инвесторов, аналитиков и учреждений по всему миру...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng — издатель онлайн- и развлекательных новостей №1 в Нигерии по аудитории, который ежемесячно удовлетворяет потребности в новостях более 20 миллионов уникальных читателей через наш веб-сайт. Мы публикуем различные новости и редакционный контент, включая развлечения, бизнес, политику, текущие ...
JournoLink
journolink.com
JournoLink — это самый быстрый и простой способ рассказать о своем бизнесе в прессе. Это простое в использовании и простое в освоении рекламное программное обеспечение, которое поможет вашему малому бизнесу общаться с огромной аудиторией. Распространение пресс-релизов, онлайн-публикация, запросы СМИ...
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect помогает предприятиям и организациям найти лучшее программное обеспечение. Веб-сайт Software Connect — это бесплатный ресурс для предприятий, на котором можно найти обзоры программного обеспечения по всем направлениям, от ERP до WMS и всего, что между ними. Кроме того, команда экс...
Coinscribble
coinscribble.com
Что такое Coincribble? Coinscribble — это платформа службы новостей для пресс-релизов для индустрии криптовалют, блокчейна, Web3 и NFT. Coinscribble разработан, чтобы помочь компаниям Web3 обеспечить гарантированное качественное освещение ведущих крипто-СМИ и новостных платформ, таких как CoinTelegr...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News — ведущая новостная платформа, предоставляющая актуальные и точные новости из Афганистана и всего мира. Наша команда опытных журналистов стремится предоставлять нашим читателям надежные и объективные новости. Кроме того, мы твердо верим в важность предоставления хороших услуг, особенно ког...
PR Fire
prfire.com
Используйте PR Fire, чтобы распространять новости и быть замеченными! Получите более высокий рейтинг в Google. Увеличьте продажи. Создайте свой бренд. Поднимите свой профиль. Получите больше внимания. Станьте авторитетом.
ClickPress
click.press
Управляйте своим сайтом WordPress как профессионал с помощью великолепных функций в один клик. Раскройте потенциал своего сайта и испытайте неограниченную производительность и быструю загрузку для исключительного присутствия в Интернете.
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media предоставляет целевые коммуникации для ведущих компаний мира. Наши непревзойденные платформы распространения, лидерства и редакционной деятельности вдохновляют и поддерживают устойчивый глобальный бизнес, охватывая более 10 миллионов инициаторов перемен.
PR Wire Pro
prwirepro.com
Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах. Круглосуточная редакционная группа. Быстрое распространение. (800)460-2502. Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях. дополнительных новостн...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire — это независимый канал, предоставляющий краткие, доступные и актуальные новости о кибербезопасности и подкасты о кибербезопасности людям по всему миру.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth предоставляет малому бизнесу простой способ быстрой отправки пресс-релизов непосредственно в национальные и местные средства массовой информации. В отличие от многих других сервисов в этой категории, Faselis Growth предлагает легко обнаруживаемые сегментированные списки СМИ, шаблон пр...
PressPog
presspog.com
PressPog — это служба пресс-релизов, оптимизированная для SEO, обеспечивающая широкое распространение и простоту использования. Когда мы посмотрели на цены на рынке, зачастую это очень трудно себе позволить. Наша команда хотела сделать пресс-релизы доступными, сэкономить время за счет написания стат...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire — это платформа распространения новостей для финансовых и финтех-компаний. Используя гипертаргетированный подход, компании используют FinanceWire для трансляции новостей в ведущих средствах массовой информации мира финансов.
eReleases
ereleases.com
Распространение пресс-релизов среди желающих. Измеримые результаты плюс лента новостей по связям с общественностью. Клиенты малого бизнеса оценивают нас лучше всего.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire — это служба распространения пресс-релизов для компаний, желающих распространять свои новости через социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы охватить вашу аудиторию, а также управлять посетителями, продажами и узнаваемостью бренда.
PR.com
pr.com
PR.com — это веб-сайт, на котором вы можете продвигать свой бизнес с помощью каталога предприятий, продуктов и услуг, распространения пресс-релизов и т. д. PR.com — это комплексная торговая площадка для бизнеса.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire — это компания, выпускающая пресс-релизы, которая помогает предприятиям обращаться к международным информационным агентствам и публиковаться в авторитетных средствах массовой информации, включая APNews, MarketWatch, Yahoo! Новости, AsiaOne и еще более 500 конечных точек СМИ. ...
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO обеспечивает гарантированное размещение спонсируемого контента в интернет-СМИ по всему миру. Платформа поможет вам повысить осведомленность среди ваших потенциальных партнеров и инвесторов, увеличить ваши продажи и получить ссылочную массу. Больше не нужно беспокоиться о поиске сотен платф...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, поэтому конкуренция находится на рекордно высок...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire — это служба распространения новостей для индустрии криптовалют и блокчейнов. Созданный для криптовалютных проектов, блокчейн-компаний, бирж, инвестиционных фирм и PR-агентств, Chainwire позволяет публиковать пресс-релизы одновременно в гиперцелевых крипто-СМИ. Кто мы? Chainwire был разраб...
Arkreach
arkreach.com
Создавайте списки СМИ, измеряйте эффективность, оптимизируйте контент, справляйтесь с кризисами Arkreach — это пакет продуктов для ваших коммуникационных нужд, использующий данные новостных СМИ, ориентированные на читателей, для планирования, оптимизации и оценки. С помощью этого продукта вы можете ...
MVPR
mvpr.io
MVPR сочетает в себе PR-систему с поддержкой искусственного интеллекта и старшие консультации по связям с общественностью. помочь компаниям построить прочные отношения с журналистами и обеспечить освещение в СМИ, сохраняя при этом полную ответственность за обмен сообщениями и процесс.
Commetric
commetric.com
Возможности продукта Commetric Media Analytics: - Сочетание количественных высокоуровневых измерений средств массовой информации с углубленным качественным анализом под руководством человека для обеспечения всестороннего понимания эффективности средств массовой информации. - Количественные показател...
Releasd
releasd.com
Выпуск: Отчеты о покрытии следующего поколения. Releasd демонстрирует весь спектр деятельности современных PR-специалистов в визуальном формате, который нравится занятым клиентам и руководителям. Больше контроля: быстро адаптируйте макеты, чтобы продемонстрировать свою работу по-своему. Просто перет...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...
PR.co
pr.co
pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.
Truescope
truescope.com
Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure обеспечивает надежный и всесторонний мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, разведку средств массовой информации и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддер...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media — это комплексная платформа для контактов со СМИ, которая создает связи между PR и медиаиндустрией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
IGLeads.io
igleads.io
Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf — это сайт, который помогает блоггерам-фрилансерам и влиятельным лицам в социальных сетях связаться с брендами, желающими сотрудничать.