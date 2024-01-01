WebCatalog

Альтернативы - Prowly

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Newswriter.ai, созданный командой Newsworthy.ai, представляет собой инструмент для написания пресс-релизов с генеративным искусственным интеллектом на базе GPT-3 OpenAI, который помогает создавать убедительные и привлекательные пресс-релизы за считанные минуты. Всегда рекомендуется редактирование че...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Красиво оформленные отчеты с достоверными показателями PR, которыми можно гордиться.

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.

Zex PR Wire

Zex PR Wire

zexprwire.com

Zexprwire положительно повлиял на индустрию услуг по распространению PR благодаря своей замечательной приверженности поддержке клиентов. Мы предлагаем больший охват и большую прозрачность, чтобы вы могли получить большую отдачу от своих расходов на коммуникацию. Расширьте узнаваемость своего бренда ...

ReadWrite

ReadWrite

readwrite.com

ReadWrite — это технологическое издание для СМИ, целью которого является информирование нашей аудитории о новых технологиях, таких как искусственный интеллект, криптография и игры, а также сообщение о последних новостях технологической индустрии.

Publifix.net

Publifix.net

publifix.net

Pulifix.net — это программное обеспечение для PR и распространения пресс-релизов, ежедневно используемое сотнями средств массовой информации из разных стран. С помощью Publix.net команды по связям с общественностью и маркетингу могут легко поделиться своим контентом с тысячами аффилированных журнали...

PRShots

PRShots

prshots.com

Онлайн-библиотека изображений/видео и пресс-релизов PRShots — это фантастический инструмент, позволяющий прессе и влиятельным лицам получать доступ к изображениям, видео и пресс-релизам в высоком разрешении. Если вы выберете PRshots для размещения своих изображений и пресс-релизов, вы получите немед...

Press Hook

Press Hook

presshook.com

Press Hook — это высокотехнологичная площадка по связям с общественностью, которая связывает бренды со средствами массовой информации. Создайте свой профиль, отправьте образцы соответствующим журналистам и сделайте так, чтобы ваш бренд упоминался в ведущих изданиях, таких как Forbes, Esquire, Good H...

Newsfile

Newsfile

newsfilecorp.com

Newsfile — это ваша служба новостей, ориентированная на клиентов, и команда по подаче нормативных документов, которая предоставляет услуги и поддержку, которые вы не найдете больше нигде в отрасли. Наши комплексные каналы распространяют новости среди инвесторов, аналитиков и учреждений по всему миру...

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

Legit.ng — издатель онлайн- и развлекательных новостей №1 в Нигерии по аудитории, который ежемесячно удовлетворяет потребности в новостях более 20 миллионов уникальных читателей через наш веб-сайт. Мы публикуем различные новости и редакционный контент, включая развлечения, бизнес, политику, текущие ...

JournoLink

JournoLink

journolink.com

JournoLink — это самый быстрый и простой способ рассказать о своем бизнесе в прессе. Это простое в использовании и простое в освоении рекламное программное обеспечение, которое поможет вашему малому бизнесу общаться с огромной аудиторией. Распространение пресс-релизов, онлайн-публикация, запросы СМИ...

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Software Connect помогает предприятиям и организациям найти лучшее программное обеспечение. Веб-сайт Software Connect — это бесплатный ресурс для предприятий, на котором можно найти обзоры программного обеспечения по всем направлениям, от ERP до WMS и всего, что между ними. Кроме того, команда экс...

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Что такое Coincribble? Coinscribble — это платформа службы новостей для пресс-релизов для индустрии криптовалют, блокчейна, Web3 и NFT. Coinscribble разработан, чтобы помочь компаниям Web3 обеспечить гарантированное качественное освещение ведущих крипто-СМИ и новостных платформ, таких как CoinTelegr...

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

Zwak News — ведущая новостная платформа, предоставляющая актуальные и точные новости из Афганистана и всего мира. Наша команда опытных журналистов стремится предоставлять нашим читателям надежные и объективные новости. Кроме того, мы твердо верим в важность предоставления хороших услуг, особенно ког...

PR Fire

PR Fire

prfire.com

Используйте PR Fire, чтобы распространять новости и быть замеченными! Получите более высокий рейтинг в Google. Увеличьте продажи. Создайте свой бренд. Поднимите свой профиль. Получите больше внимания. Станьте авторитетом.

ClickPress

ClickPress

click.press

Управляйте своим сайтом WordPress как профессионал с помощью великолепных функций в один клик. Раскройте потенциал своего сайта и испытайте неограниченную производительность и быструю загрузку для исключительного присутствия в Интернете.

3BL Media

3BL Media

3blmedia.com

3BL Media предоставляет целевые коммуникации для ведущих компаний мира. Наши непревзойденные платформы распространения, лидерства и редакционной деятельности вдохновляют и поддерживают устойчивый глобальный бизнес, охватывая более 10 миллионов инициаторов перемен.

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах. Круглосуточная редакционная группа. Быстрое распространение. (800)460-2502. Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях. дополнительных новостн...

The CyberWire

The CyberWire

thecyberwire.com

CyberWire — это независимый канал, предоставляющий краткие, доступные и актуальные новости о кибербезопасности и подкасты о кибербезопасности людям по всему миру.

Faselis Growth

Faselis Growth

faselisgrowth.com

Faselis Growth предоставляет малому бизнесу простой способ быстрой отправки пресс-релизов непосредственно в национальные и местные средства массовой информации. В отличие от многих других сервисов в этой категории, Faselis Growth предлагает легко обнаруживаемые сегментированные списки СМИ, шаблон пр...

PressPog

PressPog

presspog.com

PressPog — это служба пресс-релизов, оптимизированная для SEO, обеспечивающая широкое распространение и простоту использования. Когда мы посмотрели на цены на рынке, зачастую это очень трудно себе позволить. Наша команда хотела сделать пресс-релизы доступными, сэкономить время за счет написания стат...

FinanceWire

FinanceWire

financewire.com

FinanceWire — это платформа распространения новостей для финансовых и финтех-компаний. Используя гипертаргетированный подход, компании используют FinanceWire для трансляции новостей в ведущих средствах массовой информации мира финансов.

eReleases

eReleases

ereleases.com

Распространение пресс-релизов среди желающих. Измеримые результаты плюс лента новостей по связям с общественностью. Клиенты малого бизнеса оценивают нас лучше всего.

24-7 Press Release Newswire

24-7 Press Release Newswire

24-7pressrelease.com

24-7 Press Release Newswire — это служба распространения пресс-релизов для компаний, желающих распространять свои новости через социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы охватить вашу аудиторию, а также управлять посетителями, продажами и узнаваемостью бренда.

PR.com

PR.com

pr.com

PR.com — это веб-сайт, на котором вы можете продвигать свой бизнес с помощью каталога предприятий, продуктов и услуг, распространения пресс-релизов и т. д. PR.com — это комплексная торговая площадка для бизнеса.

MarketersMEDIA

MarketersMEDIA

marketersmedia.com

MarketersMEDIA Newswire — это компания, выпускающая пресс-релизы, которая помогает предприятиям обращаться к международным информационным агентствам и публиковаться в авторитетных средствах массовой информации, включая APNews, MarketWatch, Yahoo! Новости, AsiaOne и еще более 500 конечных точек СМИ. ...

PRnews.io

PRnews.io

prnews.io

PRNEWS.IO обеспечивает гарантированное размещение спонсируемого контента в интернет-СМИ по всему миру. Платформа поможет вам повысить осведомленность среди ваших потенциальных партнеров и инвесторов, увеличить ваши продажи и получить ссылочную массу. Больше не нужно беспокоиться о поиске сотен платф...

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, поэтому конкуренция находится на рекордно высок...

Chainwire

Chainwire

chainwire.org

Chainwire — это служба распространения новостей для индустрии криптовалют и блокчейнов. Созданный для криптовалютных проектов, блокчейн-компаний, бирж, инвестиционных фирм и PR-агентств, Chainwire позволяет публиковать пресс-релизы одновременно в гиперцелевых крипто-СМИ. Кто мы? Chainwire был разраб...

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

Создавайте списки СМИ, измеряйте эффективность, оптимизируйте контент, справляйтесь с кризисами Arkreach — это пакет продуктов для ваших коммуникационных нужд, использующий данные новостных СМИ, ориентированные на читателей, для планирования, оптимизации и оценки. С помощью этого продукта вы можете ...

MVPR

MVPR

mvpr.io

MVPR сочетает в себе PR-систему с поддержкой искусственного интеллекта и старшие консультации по связям с общественностью. помочь компаниям построить прочные отношения с журналистами и обеспечить освещение в СМИ, сохраняя при этом полную ответственность за обмен сообщениями и процесс.

Commetric

Commetric

commetric.com

Возможности продукта Commetric Media Analytics: - Сочетание количественных высокоуровневых измерений средств массовой информации с углубленным качественным анализом под руководством человека для обеспечения всестороннего понимания эффективности средств массовой информации. - Количественные показател...

Releasd

Releasd

releasd.com

Выпуск: Отчеты о покрытии следующего поколения. Releasd демонстрирует весь спектр деятельности современных PR-специалистов в визуальном формате, который нравится занятым клиентам и руководителям. Больше контроля: быстро адаптируйте макеты, чтобы продемонстрировать свою работу по-своему. Просто перет...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...

PR.co

PR.co

pr.co

pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...

Mediaboard

Mediaboard

mediaboard.com

Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...

Fullintel

Fullintel

fullintel.com

Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.

Truescope

Truescope

truescope.com

Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...

News Exposure

News Exposure

newsexposure.com

News Exposure обеспечивает надежный и всесторонний мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, разведку средств массовой информации и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддер...

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

Telum Media — это комплексная платформа для контактов со СМИ, которая создает связи между PR и медиаиндустрией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf — это сайт, который помогает блоггерам-фрилансерам и влиятельным лицам в социальных сетях связаться с брендами, желающими сотрудничать.

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