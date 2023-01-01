Альтернативы - Proton Calendar
Google Calendar
workspace.google.com
Календарь Google — это служба календаря для управления временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета-версии 13 апреля 2006 г. и в общей версии в июле 2009 г. в Интернете и в виде мобильных приложений для платформ Android и iOS. Календарь Google позволяет пользователям созда...
TimeTree
timetreeapp.com
Если вы будете проводить время с теми, кто разделяет ваши интересы, и с людьми, с которыми вы общаетесь, вы сможете планировать еще более выдающееся будущее.
Calendly
calendly.com
Найдите идеальное время для встречи с помощью очень простой онлайн-программы для планирования встреч от Calendly и попрощайтесь с телефоном и электронной почтой.
iCloud Calendar
icloud.com
Вы можете создавать календари для всех сфер своей жизни и управлять ими с помощью «Календаря» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически отображаются на сайте iCloud.com и везде, где вы настроили iCloud для Календаря, включая приложение «Календарь» на iPhone, iPad, iPod touch или Mac или ...
Outlook Calendar
outlook.live.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент э...
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Планируйте и делитесь временем встреч и мероприятий, а также автоматически получайте напоминания. Календарь Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для уп...
Zoho Calendar
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 60 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Calendar
calendar.com
Календарь использует возможности машинного обучения, чтобы подсказывать, когда, где и как можно проводить ваши встречи.
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Планируйте свой день с удовольствием с помощью приложения NAVER Calendar. - Различные дизайны для просмотра календаря и темного режима - 700 бесплатных наклеек для персонализации - Информация о погоде и интеллектуальный брифинг дня
Cron Calendar
cron.com
Cron — это календарь нового поколения для профессионалов и команд.
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Лучшее бесплатное приложение-календарь Yahoo! Calendar! Вы можете легко обозначить встречи цветом, чтобы не пропустить ни одной важной встречи. Когда вы заняты, вы можете легко назначать встречи с помощью удобной функции штампа.
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.
Koalendar
koalendar.com
Устраните постоянное планирование встреч. Планируйте встречи быстрее и забудьте о переписке по электронной почте. Ваш календарь остается заполненным, и вы остаетесь продуктивным.
Kalender
termine.schule
Мы размещаем календари для школ. - Как администрация школы вы можете редактировать календари в браузере, в Outlook, Thunderbird или на Android и iOS. - Все учителя, ученики и родители могут просматривать календарь онлайн или с помощью Outlook, Thunderbird или подписки на Android 1 и iOS. - Для обзо...
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar — это приложение-календарь для отдельных лиц и команд, которым нужен контроль и гибкость в отношении своего расписания.
Calenday
calenday.co
Общие календари для совместного планирования
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise — это календарь нового поколения, который помогает найти время для важного.
Calendar Budget
calendarbudget.com
Это онлайн-приложение «Календарь бюджета» — идеальное и простое в использовании программное обеспечение для домашнего бюджета. Android, iPhone и браузер. Бесплатная 30-дневная пробная версия.
Fantasy Calendar
fantasy-calendar.com
Создайте календарь, подходящий для вашего мира. Являетесь ли вы GM, который пришел сюда только для того, чтобы отслеживать свою кампанию в Забытых королевствах с помощью заранее установленного календаря, или причудливым строителем мира с 12 лунами (как у Эберрона) и соответствующими системами хроном...
Calendar.online
calendar.online
Онлайн-календарь со множеством функций для команд и групп. Calendar.online — это бесплатный онлайн-календарь для команд и групп с легким доступом по ссылкам без входа в систему.
FlowSavvy
flowsavvy.app
Блокировка времени в простом режиме. Больше, чем список дел. Больше, чем календарь. Умный календарь, который блокирует время вашего дня.
InView
inviewapp.com
Счета-фактуры и счета в вашем календаре. Отслеживайте свой денежный поток с помощью InView. Интегрируется с Xero, QuickBooks, Sage, FreeAgent, FreshBooks, Zoho Books, MYOB.