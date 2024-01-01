Protolabs, предоставляющая услуги по индивидуальному производству по требованию. Сайт предлагает такие же широкие возможности, качество и цены. Protolabs позволяет пользователям мгновенно получать расценки и получать доступ к различным производственным услугам, включая 3D-печать (FDM, SLA, SLS, MJF), обработку на станках с ЧПУ, изготовление листового металла и литье под давлением. Они сотрудничают с проверенной глобальной сетью специализированных производственных партнеров, чтобы предоставить широкий спектр материалов, отделки и производственных возможностей для удовлетворения потребностей клиентов от прототипирования до производства. Ключевые функции включают групповые учетные записи для совместной работы, защиту интеллектуальной собственности и высокие стандарты качества, поддерживаемые посредством процессов и управления поставщиками. Protolabs обслуживает клиентов в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная, промышленное машиностроение, бытовая электроника, робототехника и медицина. Веб-сайт предоставляет обширную базу знаний, образовательные ресурсы, тематические исследования и другую информацию для поддержки дизайнеров и инженеров, использующих их производственные услуги.

Веб-сайт: hubs.com

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