Prospre — это приложение для планирования питания, которое создает персонализированные планы питания, чтобы помочь пользователям достичь своих целей в фитнесе. Приложение создает планы питания, соответствующие целям пользователя по калориям и макросам на неделю, которые можно корректировать, заменяя приемы пищи, добавляя рецепты и устанавливая диапазоны макросов. Приложение также предлагает AI Coach, который анализирует вес пользователя и потребление пищи, предлагая рекомендации, как не сбиться с пути. Функция макротрекера позволяет пользователям отслеживать все, что они едят, а также предлагает сканирование штрих-кодов и сканер фактов питания, что позволяет пользователям сканировать более 300 000+ продуктов питания, чтобы отслеживать более 150 питательных веществ. Гибкое планирование еды в приложении дает возможность включать в план угощения, одновременно соблюдая макросы. Prospre также предлагает автоматический список продуктов с автозаполнением Amazon Fresh, списки покупок для печати и графики изменения веса. Пользователи могут скачать приложение для устройств iOS и Android. С помощью Prospre пользователи могут легко достичь целей диеты, основанной на макроэкономических показателях, без необходимости есть одну и ту же пищу каждый день. Приложение получило высокую оценку в App Store, пользователи высоко оценили его простоту использования и эффективность в постановке долгосрочных целей в области диеты.

Веб-сайт: prospre.io

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