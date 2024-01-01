Комплексная платформа коммерческой недвижимости: инвестируйте, продавайте и арендуйте коммерческую недвижимость, опираясь на проверенные данные. PropReturns — это онлайн-платформа для покупки, продажи и аренды коммерческой недвижимости в Индии. Рынок недвижимости в Индии сильно фрагментирован и страдает от отсутствия прозрачности. Мы даем возможность предприятиям и частным лицам в Индии совершать сделки с коммерческой недвижимостью, опираясь на данные.

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