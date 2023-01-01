Альтернативы - Proposeful

Minderest

minderest.com

Minderest, европейский лидер в области анализа цен и каталогов, более 400 клиентов в более чем 40 странах. Основанная в 2012 году компания Minderest была одной из первых компаний Price Intelligence на рынке. Minderest работает с ритейлерами, которым нужны цены конкурентов, а также с производителями,...