Альтернативы - Propeller

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely позволяет предприятиям и предприятиям запускать, масштабировать и поддерживать операции с дронами. Планируйте, выполняйте и согласовывайте все операции с дронами на одной простой в использовании платформе. Мы достигаем этого благодаря нашей гибкой платформенной технологии, которая учитывае...