Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

PromptLoop — это платформа данных на базе искусственного интеллекта, которая помогает создавать и обогащать наборы данных, запуская модели в строках данных электронных таблиц с помощью веб-скрапинга, выбирая категории для текста, форматируя выходные данные и многое другое.

Веб-сайт: promptloop.com

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