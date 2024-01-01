Prompt Hunt — это платформа искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать, исследовать и делиться произведениями искусства с использованием технологий искусственного интеллекта. Он включает в себя ряд моделей искусственного интеллекта, включая Stable Diffusion, DALLE и Midjourney. Платформа, ориентированная на художников и креативщиков, предлагает быстрый и упрощенный процесс создания произведений искусства. Ключевой особенностью Prompt Hunt является Chroma, их усовершенствованная модель искусственного интеллекта, которая используется для быстрого создания высококачественных визуальных эффектов с впечатляющим контролем и детализацией. Prompt Hunt включает в себя коллекцию шаблонов подсказок, помогающих последовательно создавать ресурсы. Пользователи также могут создавать, изменять и делиться этими шаблонами, улучшая совместное создание произведений искусства. Разработанная для оптимального удобства пользователей, платформа имеет возможность выбора стиля перетаскиванием, а режим конфиденциальности позволяет художникам сохранять конфиденциальность своих работ в процессе создания. Платформа поддерживает различные категории искусства: от 3D, логотипов, фотографий до пиксельной графики, предоставляя широкий спектр возможностей для исследования и творчества. Чтобы повысить доступность и помочь новичкам, на платформе доступны различные учебные пособия. Несмотря на свою простоту, Prompt Hunt также предлагает эффективность для более опытных пользователей или «быстрых инженеров», тем самым охватывая широкий спектр пользовательских навыков. Наконец, пользователи могут выбирать различные тарифные планы в соответствии со своими требованиями, обеспечивая гибкость с точки зрения использования и стоимости.

Веб-сайт: prompthunt.com

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