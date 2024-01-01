Promethean AI

Promethean AI

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Веб-сайт: prometheanai.com

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Promethean AI — это революционный инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который работает вместе с художниками для создания виртуальных миров. Он предлагает ряд функций, призванных помочь художникам творчески решать проблемы, генерировать идеи и автоматизировать повседневные и нетворческие задачи. Он также имеет возможность учиться и адаптироваться к индивидуальным вкусам каждого артиста. Бесплатная версия Promethean AI доступна для некоммерческого использования, а дополнительные варианты лицензирования доступны для проектов с финансированием ниже 100 000 долларов США в год (Инди) и выше (Профессионал). Promethean AI — детище Андрея Максимова, технического арт-директора компании Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Эндрю вместе с командой опытных специалистов в области технологий и развлечений работали вместе над созданием инструмента, который облегчит художникам создание и обмен своими работами. Цель Promethean AI — демократизировать творческий процесс и предоставить каждому возможность создавать истории, которые в противном случае были бы невозможны. Promethean AI предлагает ряд инструментов, предназначенных для помощи художникам: от установки и настройки ресурсов до основ командной строки и обучения Promethean. . Кроме того, Promethean AI предлагает программу стажировок в области искусства окружающей среды, в рамках которой они обмениваются своим опытом создания виртуальных миров на понимание того, как сделать работу художника лучше и быстрее. Наконец, они были представлены в различных изданиях, таких как WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz и Gamasutra.

Веб-сайт: prometheanai.com

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