Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и коммуникацию в компании. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения продажам, развития лидерских качеств, личностного развития и многого другого.

Веб-сайт: progressretail.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Progress Retail, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.