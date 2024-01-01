Progress Retail

Progress Retail

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Веб-сайт: progressretail.com

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Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и коммуникацию в компании. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения продажам, развития лидерских качеств, личностного развития и многого другого.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: progressretail.com

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