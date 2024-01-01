Profi

Profi

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Веб-сайт: profi.io

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Profi — это универсальная операционная платформа для поставщиков профессиональных услуг, в т.ч. тренеры, консультанты, тренеры, терапевты и другие. Profi, созданный для профессиональных поставщиков услуг, помогает вам легко оптимизировать все операции и более эффективно развивать свой бизнес. Profi, которому доверяют более 1000 профессионалов, позволяет вам: - Экономить 140 часов в год за счет автоматизации рутинной работы - Легко впечатлять клиентов, предоставляя уникальный опыт - Расширять свои бизнес-предложения. Вы можете использовать Profi в качестве индивидуального поставщика, в качестве команды профессионалов или как бизнес. Распространенные случаи использования: - Планируйте сеансы индивидуального и группового коучинга с клиентами. - Проводите сеансы с помощью встроенного инструмента видеоконференций или Zoom. - Создавайте и продавайте курсы/программы. - Отслеживайте прогресс своих клиентов и привлекайте их с помощью форм. - Взимайте плату за членство или подписку. комиссии - Получайте оплату за сеансы и другие услуги через единую систему биллинга

Веб-сайт: profi.io

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