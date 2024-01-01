Альтернативы - Productsup

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Все в одном программном обеспечении для электронной коммерции. Сократите затраты и время, необходимые для выполнения заказов, благодаря низким тарифам на доставку, автоматизации и простым инструментам выполнения заказов.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Создайте потрясающий флипбук онлайн. Создавайте, делитесь и встраивайте онлайн-каталоги с перелистыванием страниц, превращая ваши PDF-файлы в онлайн-перелистываемые книги. Создайте флип-книгу онлайн с помощью нашего передового конструктора флип-книг. Попробуйте бесплатно!

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).

Webgility

Webgility

webgility.com

Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite — это самый простой способ для брендов и ритейлеров размещать и продавать свою продукцию на крупнейших онлайн-торговых площадках мира.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

Расширение возможностей соседской коммерции для существующего и следующего миллиарда пользователей WhatsApp.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.

Channable

Channable

channable.com

Наша универсальная платформа предоставляет решения, необходимые для большей наглядности, более разумных рекламных кампаний и более персонализированного маркетинга.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM от Salsify обеспечивает покупателям тот опыт, который нужен покупателям на каждом этапе пути к покупке, где бы они ни находились на цифровой полке.

Syte

Syte

syte.ai

Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Обеспечьте тот опыт покупок и результаты, которые ожидают ваши покупатели. Возьмите под свой контроль и выйдите за рамки релевантности. Делайте то, что ваша платформа не позволяет вам делать.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Программное обеспечение многоканальной электронной коммерции ChannelGrabber для управления запасами, управления заказами с выставлением счетов, доставкой, обменом сообщениями и многим другим. Ранее OrderHub.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Идеальное решение для вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. Упростите свои операции и расширьте свое присутствие на большем количестве каналов. Легко контролируйте свои запасы, каталог, закупки и выполнение заказов.

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Stockpilot — это центральный центр ваших онлайн-продаж. Подключите свои каналы и управляйте своими запасами, заказами, этикетками доставки и финансовыми отчетами Stockpilot предлагает полный набор функций для оптимизации процессов электронной коммерции с помощью единой панели. Мы предлагаем широкий ...

Omnirio

Omnirio

omnirio.com

Omnirio позволяет вам управлять всеми вашими интернет-магазинами в одном удобном месте, чтобы вы могли продавать где угодно!

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

Ведущие инструменты продаж eBay находятся на платформе менеджера продаж eBay 3Dsellers. Получайте больше продаж и отзывов на eBay, а также экономьте время с помощью автоматизации eBay и массовых действий для объявлений, заказов, сообщений и многого другого. Обеспечьте быструю (и даже автоматическую)...

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator — это гибкое решение для управления коммерцией, которое позволяет оптимизировать, автоматизировать и управлять вашими продуктами, списками, ценами, запасами и заказами по нескольким каналам и торговым площадкам. Клиенты StoreAutomator тратят на 50 % меньше времени на ненужные админист...

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...

Publitas

Publitas

publitas.com

Мы помогаем брендам публиковать каталоги в Интернете, чтобы обеспечить приятные впечатления от покупок.

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