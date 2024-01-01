ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, которое устраняет критические пробелы в тестовом покрытии, устраняет длительное время выполнения наборов тестов и дорогостоящие ошибки в производстве, а также устраняет нагрузку по обеспечению качества, которая потребляет огромные инженерные ресурсы.

Веб-сайт: prodperfect.com

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