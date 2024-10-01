Альтернативы - ProdPad

Canny

canny.io

Canny — это комплексное решение для управления отзывами пользователей, с помощью которого вы можете собирать, систематизировать и анализировать отзывы клиентов в одном месте, чтобы принимать обоснованные решения о продукте. В Canny есть все необходимое для навигации по всему циклу обратной связи. От...