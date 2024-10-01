Альтернативы - ProdPad
Productboard
productboard.com
Productboard — это платформа управления продуктами, которая помогает продуктовым командам быстрее выводить на рынок нужные продукты, понимая, что нужно клиентам, расставляя приоритеты в том, что создавать дальше, и согласовывая действия всех вокруг дорожной карты. Более 6000 компаний, включая Micros...
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно работать над исследованиями пользователей в одном месте, что позволяет легко увидеть закономерности, узнать мнение клиентов и решить, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, ...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — это веб-инструмент для управления задачами и проектами, который идеально подходит для гибкого управления проектами. Красиво оформленный интерфейс, интуитивно понятная функциональность и полная интеграция с другими инструментами делают его логичным выбором для проектных групп. MeisterTa...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Maze
maze.co
Maze — это платформа для исследования пользователей, которая заставляет продукты работать на людей. Maze дает любой компании возможность быстрее создавать нужные продукты, предоставляя информацию о пользователях со скоростью разработки продукта. Созданный для простоты использования, Maze позволяет д...
Canny
canny.io
Canny — это комплексное решение для управления отзывами пользователей, с помощью которого вы можете собирать, систематизировать и анализировать отзывы клиентов в одном месте, чтобы принимать обоснованные решения о продукте. В Canny есть все необходимое для навигации по всему циклу обратной связи. От...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ — единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации. Ускорение роста и повышение прибыльности начинается с хороших идей и заканчивается надежным исполнением. Minitab Engage™...
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу по сбору отзывов, планированию, принятию решений, составлению дорожных карт и многому другому в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми с...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel — это продукт для анализа исследований и репозитория на базе искусственного интеллекта, который позволяет в 5 раз быстрее обнаруживать и делиться мнениями пользователей.
Ideanote
ideanote.io
Инновационная платформа Ideanote позволяет легко собирать, развивать и воплощать в жизнь лучшие идеи сотрудников и клиентов. Теперь благодаря искусственному интеллекту, автоматизации рабочих процессов и интеграции (Zapier и Microsoft Teams). Получите бесплатную пробную версию или персональную демо-в...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интранет, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход впи...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — идеальный инструмент для знакомства с продуктами. Это платформа, предназначенная для устранения разрыва между командами разработчиков продуктов и их пользователями. Предлагая комплексную систему управления обратной связью, UserVoice позволяет компаниям собирать, расставлять приоритеты и ...
Notably
notably.ai
В частности, это платформа для проведения исследований на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет комплексное решение для исследователей из разных отраслей. Платформа использует лучшие практики и искусственный интеллект для проведения более качественных, быстрых и разумных исследований...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — это платформа для поиска продуктов и разработки стратегий на базе искусственного интеллекта, которая помогает лидерам продуктов определять проблемы, которые необходимо решить для клиентов, решать, что делать дальше, на основе действенной информации о продуктах, и создавать стратегии продук...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — это отмеченное наградами программное решение для управления идеями, которое помогает предприятиям, правительствам и деятелям социальных перемен расширять возможности своих сотрудников. С помощью IdeaScale эти разнообразные организации могут улавливать идеи своих сотрудников и оптимизиров...
Featurebase
featurebase.app
Создавайте настраиваемые доски обратной связи и виджеты, чтобы легко собирать все ваши отзывы пользователей, запросы функций и отчеты об ошибках. Анализируйте отзывы, расставляйте приоритеты в разработке с помощью голосования за функции и информируйте клиентов с помощью общедоступной дорожной карты ...
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
Great Question
greatquestion.co
Great Вопрос — это место, где проводятся UX-исследования лучших в своем классе команд, таких как Canva, Drift и Brex. Набирайте участников исследований, проводите интервью с пользователями, опросы и фокус-группы, а также выражайте благодарность с помощью глобальных стимулов. Затем сохраняйте, анализ...
featureOS
featureos.app
FeatureOS меняет способы сбора, анализа и реагирования на отзывы пользователей, превращая разрозненные данные в ценные идеи, основанные на нашем помощнике искусственного интеллекта — KAL. FeatureOS может собирать информацию через доски обратной связи и из многих других источников, таких как чаты вну...
Savio
savio.io
Отслеживайте запросы функций, чтобы увеличить доход от расширения и удержания. Централизуйте запросы функций в одном месте, не нарушая рабочий процесс. Отслеживайте запросы функций от Intercom, Help Scout, Slack и других. Команды основателей, отдела по работе с клиентами и управления продуктами отсл...
Condens
condens.io
Condens — это программный инструмент, который делает хранение, анализ и обмен данными исследований пользователей проще, быстрее и приятнее. Особое внимание уделяется простоте использования и быстрому освоению, поэтому вы можете начать работу с Condens за несколько минут. Основные преимущества: • Бол...
Screeb
screeb.app
Screeb — это платформа для исследования пользователей, помогающая продуктовым командам создавать более качественные продукты, лучше зная своих пользователей. Аналитика продуктов, опросы внутри приложений, сообщества, веб- и мобильные SDK... Screeb — это полнофункциональная платформа для увеличения в...
Chisel
chisellabs.com
Традиционные инструменты дорожных карт не работают. Зубило – современное решение. В отличие от других платформ дорожных карт, Chisel обеспечивает обратную связь во всех аспектах жизненного цикла разработки продукта и предоставляет вам больше встроенных инструментов сбора обратной связи, улучшенный с...
Supahub
supahub.com
Supahub — это бесплатный инструмент обратной связи с клиентами для сбора, управления и определения приоритетности запросов на функции. Больше никаких потерянных или игнорируемых отзывов. В отличие от традиционных методов сбора отзывов по электронной почте или в чате, Supahub экономит ваше драгоценно...
Sideways 6
sideways6.com
«Простая платформа для краудсорсинга идей сотрудников». Январь 2023 г. Привлекайте своих сотрудников, улучшайте свою организацию и быстро и просто создавайте культуру инноваций с помощью Microsoft Teams, вашей внутренней сети Interact и т. д. В Sideways 6 мы понимаем важность вовлечения ваших сотруд...
CoNote
conote.ai
CoNote расшифровывает, анализирует и систематизирует ваши качественные исследования, пока вы сотрудничаете со своей командой.
NEXT
nextapp.co
NEXT — это платформа для поиска продуктов на базе искусственного интеллекта, которая превращает взаимодействие с клиентами в ценную информацию о продуктах. NEXT собирает информацию о взаимодействиях с клиентами, точно понимает эти взаимодействия и предоставляет научно обоснованные идеи, которые кома...