Альтернативы - PriceShape
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
Better Proposals
betterproposals.io
Отправляйте профессионально выглядящие бизнес-предложения вдвое быстрее с помощью Better Proposals. Заключайте больше сделок с помощью углубленной аналитики и цифровых подписей.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Nusii
nusii.com
Хватит бороться с Word, InDesign и PDF-файлами. Nusii позволяет вам каждый раз создавать красивые предложения за меньшее время.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
Momenteo
momenteo.com
Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.
DigiFabster
digifabster.com
Как программное обеспечение для оценки затрат может повысить продажи вашего станочного цеха с ЧПУ? Предоставление мгновенных онлайн-цен на станки с ЧПУ помогает механическим цехам приспособиться к меняющимся потребностям своих клиентов. Используйте для внутреннего использования, чтобы сократить врем...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, использующее искусственный интеллект для улучшения результатов фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
Pricer24
pricer24.com
Комплексное решение для дистрибьюторов, продавцов и производителей: контроль рекомендуемой розничной цены, анализ рынка и тенденций, рыночные отчеты, аналитика продуктов, динамическое ценообразование.
Jiga
jiga.io
Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.
Orgzit
orgzit.com
Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Bidsketch
bidsketch.com
Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Phasio
phas.io
Give your manufacturing clients a red-carpet experience Provide a personalized experience to every customer with friction-less communication for product design and production orders.
Coohom
coohom.com
3D Rendering & Product visualization software with powerful AR & VR features dedicated to interior design, home decor, kitchen & bath, hospitality, lighting, home improvement, remodeling, and construction! Transform Retail, Manufacturing, and E-commerce into incredible buying experiences, and signi...
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite is an end-to-end Cloud-based Medical Billing, Revenue Cycle Management, Electronic Health Record Software, Practice Portal, and Practice Marketing CRM Software.
Moderlry
modelry.ai
Modelry is the end-to-end 3D product visualization platform, that empowers global e-commerce leaders to generate amazing product visuals and AR experiences using 3D models.
Cylindo
cylindo.com
Hundreds of furniture companies partner with Cylindo to get superior product visuals across the entire furniture buyer journey. We have created a platform that goes beyond high-quality product visualization and gives furniture businesses versatile assets they can leverage across multiple touchpoints...
ShapeDiver
shapediver.com
Turn your Grasshopper files into online applications. Safely share your design tools with others without exposing the original code. Easily embed them on any website via an iframe or integrate them with your favorite eCommerce platform or ERP system via various APIs and SDKs.
Brikl
brikl.com
Brikl is the leading MicroStore and team store technology worldwide. Set up shop in 15 minutes and spend the time you've saved on growing your business. Brikl's embellishment and 3D visualization tools simplify complexity by allowing designers to swap flat images and manual edits for placeholders an...
Expivi
expivi.com
Создайте WOW-фактор, чтобы увеличить свои продажи с помощью 3D-визуализации и персонализации ваших продуктов в собственном браузере, как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве. Возможность вращать продукт и увеличивать его, чтобы «почувствовать» текстуру, детали и качество, значител...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip расширит возможности творческих способностей ваших клиентов, повысит их вовлеченность и увеличит конверсию с помощью выдающихся возможностей настройки продуктов. Визуальный настройщик продуктов со всеми индивидуальными опциями и вариантами продуктов. Настройщик продуктов Kickflip позволяет ...
Rev.io
rev.io
Rev.io предоставляет сложную систему биллинга как услуги (BaaS) для коммуникационных компаний, поставщиков услуг беспроводной связи и Интернета вещей, а также поставщиков услуг голосовой и сетевой связи. Rev.io позволяет клиентам управлять сложными моделями выставления счетов по подписке с помощью с...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — это динамичный облачный инструмент управления предложениями, который объединяет шесть основных бизнес-приложений в единое программное обеспечение, помогая небольшим и корпоративным группам заявок автоматизировать процесс подачи заявок. Zbizlink — это комплексное решение. Это больше, чем п...
Scaido.io
scaido.io
Сервис для автоматизации процессов продаж бизнеса, который ускоряет и упрощает подготовку котировок, смет и коммерческих предложений в связке с вашей CRM-системой, такой как Pipedrive или HubSpot.
Propoze
propoze.app
Propoze — это простое в использовании программное обеспечение для управления предложениями, которое позволяет пользователям быстро создавать и делиться торговыми предложениями. Он выделяется среди конкурентов своей простотой и удобством использования. Его конструктор предложений с помощью перетаскив...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (ранее Diligend) — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения, который помогает институциональным инвесторам, инвестиционным консультантам и инвестиционным менеджерам соответствовать строгим требованиям к сбору, анализу, обмену данными, отчетности и соблюдению требований на кажд...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — идеальное решение для отправки предложений и контрактов, отслеживания их открытия клиентами и более быстрого закрытия продаж с помощью электронной подписи.
Pitch Power
pitchpower.ai
Создавайте предложения по бизнес-услугам и находите потенциальных клиентов для своего независимого агентства, агентства или предприятия с помощью точно настроенного программного обеспечения искусственного интеллекта Pitch Power. Экономьте время. Увеличьте громкость. Конвертируйте больше. Верните сво...
Estii
estii.com
Программное обеспечение для оценки для поставщиков решений. Estii помогает предприятиям сферы услуг оценивать, оценивать и выигрывать более прибыльный бизнес. Команды по продажам, решениям и доставке могут совместно работать над оценками в режиме реального времени, изменяя объем и график, а также мг...
Bidhive
bidhive.com
Планируйте, управляйте и отслеживайте деятельность вашей компании по управлению ставками — все в одном месте. Bidhive был разработан специально, чтобы помочь организациям объединить свои команды по продажам, предварительным контрактам и тендерам, чтобы сделать срочный процесс торгов более быстрым и ...
Apropo
apropo.io
Apropo — это инструмент автоматизации предложений, специально предназначенный для компаний и специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения. Сделайте оценки вашего проекта более точными, выиграйте больше сделок и никогда больше не упустите бюджет благодаря оценке в реальном времени ...
EZsign
ezsign.ca
Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.
uman.ai
uman.ai
Используя ИИ-помощника uman, компании могут оптимизировать ключевые бизнес-функции, такие как создание предложений, поддержка клиентов и адаптация сотрудников. Это разрушает разрозненность данных и повышает доступность и возможность повторного использования информации внутри компании. В результате с...
Tango
tangoagreements.com
Программное обеспечение для взаимодействия с клиентами для креативных агентств. Оптимизируйте утверждение предложений, автоматизируйте выставление счетов и оплату, а также упростите приобретение дополнительных услуг.
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Будучи лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы г...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — это SaaS-инструмент, позволяющий автоматизировать управление резюме и практическими исследованиями для заявок и предложений. С помощью CV Partner вы можете адаптировать резюме вашей компании и прошлые проекты/кейсы для тендеров, заявок или запросов предложений. Кроме того, этот инструме...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — это онлайн-инструмент управления предложениями, который позволяет команде продаж создавать потрясающие предложения с интерактивными ценами и электронной подписью, чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов. Используйте статистику предложений, чтобы заключать больше сдел...
RFP360
rfp360.com
RFP360 дает возможность командам по поиску и закупкам централизовать процесс выдачи запросов предложений — собирать информацию, оценивать предложения и работать с коллегами и поставщиками в едином цифровом рабочем пространстве. Помимо более разумного выбора покупок, клиенты повышают эффективность, с...
Ombud
ombud.com
Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps корпоративного уровня. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на базе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает...
Stigg
stigg.io
Stigg — это простая в реализации, адаптируемая платформа для управления ценообразованием и упаковкой. Мы устраняем лишнюю сложность и посторонние детали, поэтому реализовать любой тарифный план вы сможете всего за пару минут. Мы позаботились обо всех правильных абстракциях и интеграциях, поэтому вам...
Spresso
spresso.com
Модульные SaaS-решения Spresso, созданные ритейлерами в ответ на реальные проблемы, связанные с ценообразованием, конфиденциальностью данных, LTV клиентов и их оттоком. Аналитика Spresso позволяет извлечь выгоду из ваших данных за счет использования машинного обучения, расширенной аналитики и искусс...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...