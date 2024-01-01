Альтернативы - PreviewMe

Loom

loom.com

Loom — ведущая платформа видеосвязи для асинхронной работы. Разработанный для простоты и скорости, вы можете записывать, обмениваться видео и взаимодействовать с ним, чтобы продвигать работу независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. Более 21 миллиона человек в 200 000 компаний испол...