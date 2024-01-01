PresentationGPT — это генератор презентаций на базе искусственного интеллекта, который создает высококачественные презентации за считанные секунды. Он использует GPT-4, самые передовые модели генерации языков, доступные для поддержки алгоритмов искусственного интеллекта и создания впечатляющих презентаций. Инструмент предназначен для бесперебойной работы с PowerPoint и Google Slides, что позволяет пользователям легко загружать и редактировать свои презентации. PresentationGPT предлагает множество тем и шаблонов дизайна, которые можно использовать для создания интересных и подробных презентаций, производящих неизгладимое впечатление на аудиторию. Кроме того, инструмент предлагает бесплатный план, который включает в себя неограниченное количество презентаций, базовые шаблоны дизайна и высококачественные редактируемые форматы файлов для PowerPoint и Google Slides, а также другие функции. Существует также план с оплатой за загрузку стоимостью 4,99 доллара США, позволяющий пользователям получать доступ к аналогичным функциям за единовременную плату за загрузку. PresentationGPT имеет простую и прозрачную структуру ценообразования, без каких-либо скрытых платежей, подписок или регистрации. Пользователи могут получить доступ к своим презентациям бесплатно и платить только за их загрузку. Пользователи высоко оценили этот инструмент за его простоту, прозрачность и способность в кратчайшие сроки создавать высококачественные настраиваемые презентации. PresentationGPT — идеальный инструмент для тех, кто ищет эффективный и действенный способ создания потрясающих презентаций, не тратя часы на дизайн и форматирование.

Веб-сайт: presentationgpt.com

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