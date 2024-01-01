Альтернативы - Prembly
ID.me
id.me
ID.me упрощает процедуру подтверждения и раскрытия своей личности в Интернете.
Plaid
plaid.com
Технологический уровень финансовых услуг
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...
Onfido
onfido.com
Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — ведущая SaaS-платформа для онлайн-проверки личности, решений AML и KYC. Подтвердите личность своего клиента за считанные секунды. Попробуйте нас сегодня!
Veriff
veriff.com
Veriff — это глобальная компания, предоставляющая услуги по проверке личности, основанная и имеющая штаб-квартиру в Таллинне, Эстония. Компания предлагает услуги онлайн-бизнесу по предотвращению попыток мошенничества и обеспечению соблюдения нормативных требований. Предлагая защиту от мошенничества ...
Intellicheck
intellicheck.com
Единственное решение для борьбы с мошенничеством, эффективность которого превышает 99 % в розничной торговле, финансовых услугах, правоохранительных органах и отраслях с возрастными ограничениями.
Persona
withpersona.com
Служба онлайн-проверки идентификаторов, помогающая любому бизнесу в любой отрасли собирать, проверять и управлять идентификационными данными пользователей на протяжении всего жизненного цикла клиента.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — лидер в области глобальной проверки личности, обеспечивающий мгновенное онлайн-подтверждение личности более чем 5 миллиардам человек в более чем 195 странах.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
Everlance
everlance.com
Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance имеет более 3 миллионов пользователей и известен ...
Loqate
loqate.com
Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.
Vouched
vouched.id
Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, ...
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, ...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометр...
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly позволяет компаниям легко добавлять несколько методов проверки своих клиентов. Для начала работы не требуется кодирование, а расширенные рабочие процессы можно построить за счет интеграции с существующими инструментами мошенничества. Мы помогаем предприятиям адаптивно бороться с мошенн...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о зара...
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk — надежный партнер, способный революционизировать способы защиты конфиденциальной информации организаций и обеспечения соответствия требованиям в современной динамичной рабочей среде. Компания специализируется на предоставлении передовых решений, которые используют возможности искусственн...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — поставщик услуг электронной идентификации и доверия, миссия которого — помочь предприятиям трансформировать свои услуги и развивать устойчивые цифровые каналы. Созданная с целью изменить способ проверки личности в Интернете, мы стремимся предоставить безопасные, эффективные и удобные для...
Pipl
pipl.com
Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши реше...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей комплексной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспер...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...
Cognito
cognitohq.com
Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.
GOVX
govx.com
Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстрая, ...
Lightico
lightico.com
Сбор документов на базе искусственного интеллекта, электронные подписи, проверка личности и формы для безопасных и совместимых процессов работы с клиентами.