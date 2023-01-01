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Альтернативы - Practina

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

Автоматизированные рабочие процессы для создания и распространения контента. Расставляйте приоритеты для правильных идей, планируйте свой календарь и управляйте утверждениями • Измените назначение вебинаров, создавайте социальные сети и пишите быстрее с помощью CMS с искусственным интеллектом. •...

Automata

Automata

byautomata.io

Умножьте количество своих блогов и видео с помощью автоматического перепрофилирования контента. Превратите видео в статьи, статьи в темы в Твиттере, а тематические исследования в информационные бюллетени.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

Walls.io

Walls.io

walls.io

Walls.io — это универсальное решение для социальных стен, которое позволяет вам собирать, курировать и отображать контент в простой в настройке ленте. Вы можете собирать контент с нескольких платформ социальных сетей или позволить своей аудитории публиковать контент прямо на вашей стене. Вы также мо...

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные новости, видео, изображения и цитаты для конкретной отрасли, экономя время и энергию.

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...

Juicer

Juicer

juicer.io

Поделитесь своими лучшими публикациями на красивой социальной стене. Juicer помогает объединить все хэштеги ваших брендов и публикации в социальных сетях в единую красивую ленту социальных сетей на вашем веб-сайте, что позволяет вам легко модерировать и курировать свой контент.

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...

Smint.io

Smint.io

smint.io

Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое позволяет редакционным группам беспрепятственно и эффективно предоставлять самые свежие новости в прямом эфире. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные ви...

Curatora

Curatora

curatora.io

Curatora позволяет клиентам находить, курировать и распространять первоклассный релевантный контент, который ваша целевая аудитория хочет прочитать — прямо сейчас.

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

SocialWeaver позволяет легко планировать бесконечный контент, повышать вовлеченность и узнавать впечатления клиентов о вас и ваших конкурентах.

Quuu

Quuu

quuu.co

Quuu — это источник номер один качественного контента, которым вы можете поделиться в социальных сетях на автопилоте. Курирование контента поможет вам выделиться из массы в социальных сетях. Это способ обеспечить ценность и последовательность для ваших подписчиков. Однако правильное выполнение этого...

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.

Vable

Vable

vable.com

Vable — это платформа управления информацией, которая позволяет вам собирать, фильтровать и доставлять персонализированный контент людям, которых вы поддерживаете. С помощью Vable специалисты по информационным технологиям могут отслеживать бесконечные источники и создавать индивидуальную базу данны...

Tagbox

Tagbox

taggbox.com

Tagbox — это идеальная платформа пользовательского контента для маркетологов и владельцев бизнеса. Мы помогаем вам эффективно использовать возможности пользовательского контента (UGC), чтобы привнести человеческий подход в ваш маркетинг. Taggbox Widget, мировой лидер в цифровом пространстве, помогае...

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.

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