Альтернативы - Practice
Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Preply
preply.com
Preply Business предлагает компаниям индивидуальные онлайн-уроки с сертифицированными преподавателями языка. С Preply сотрудники могут выбирать репетиторов в соответствии со своими конкретными потребностями, учиться по гибкому графику и практиковаться между уроками с персонализированными материалами...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings — это приложение для планирования встреч, которое помогает вам отслеживать ваши бронирования, ваших сотрудников и клиентов. Вы никогда не пропустите встречу, и у вас будет меньше неявок.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro поддерживает профессионалов во всех аспектах их ежедневного рабочего процесса, включая: планирование заданий, базу данных клиентов, выставление счетов и обработку платежей, отправку технических специалистов и многое другое. Он также полностью интегрирован с доступом к приложению для бр...
ClassDojo
classdojo.com
Создавайте замечательные классные сообщества вместе с родителями и учениками.
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планировщик для предоставления лучших консультаций. Zoho Bookings синхронизирует ваши календари, позволяя клиентам самостоятельно планировать и оплачивать встречи. Наш пользовательский интерфейс автоматически настраивается в соответствии с вашей отраслью, что означает, что вы чувствуете себя...
Doodle
doodle.com
Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...
Softr Studio
softr.io
Softr.io позволяет создавать клиентские порталы и внутренние инструменты для вашего бизнеса за считанные минуты без кода. Он работает с Airtable и Google Sheets. Присоединяйтесь к более чем 90 000 команд, создающих порталы для своих клиентов или партнеров, интранет-сети сотрудников, инструменты упра...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного ...
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors предлагает частные и групповые занятия, занятия, подготовку к экзаменам и виртуальное обучение для всех студентов и специалистов. Получите доступ к более чем 3000 предметам и более чем 40 000 преподавателям онлайн уже сегодня.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это больше, чем просто программное обеспечение для клиентского портала. Это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероят...
Vagaro
vagaro.com
Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сего...
Mindbody
mindbodyonline.com
Ищете новую тренировку? Хотите записаться на занятия йогой дешевле? Нужна помощь в поиске новых тренировок дома? Приложение Mindbody поможет вам найти лучшее место, где можно попотеть и поработать над телом на пляже. Ищете ли вы тренировку для начинающих или пытаетесь достичь своих 30-дневных целей ...
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентом в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентск...
Simplero
simplero.com
Simplero помогает тренерам и создателям знаний построить бизнес и жизнь, которые им нравятся, упрощая свой стек программного обеспечения до одной веселой и простой в использовании платформы, чтобы они могли развивать значимые отношения со своими клиентами. От создания курсов, создания веб-сайтов и о...
Picktime
picktime.com
Picktime — это платформа для планирования встреч, которая позволяет предприятиям без проблем управлять встречами, персоналом и услугами. Это универсальное решение для предприятий, которым необходимо планирование любого рода. Будь то управление помещениями, аренда оборудования, бронирование занятий, ...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
Cal.com
cal.com
Планирование с открытым исходным кодом: отправьте ссылку и встретитесь или создайте целый рынок для общения людей.
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Timely
gettimely.com
Своевременно. Программное обеспечение для бронирования, которое заставляет клиентов возвращаться. Управляйте своим салоном как профессионал с помощью простого в использовании программного обеспечения для бронирования, которое позволит вам контролировать весь процесс обслуживания клиентов. Все начина...
Setmore
setmore.com
Setmore — это программное обеспечение для онлайн-планирования встреч, которое помогает вам планировать встречи онлайн, управлять встречами, расписаниями и клиентами с помощью простого в использовании веб-приложения.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz предоставляет вам все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса. Одно приложение для приема встреч, управления календарем, обработки платежей, привлечения новых клиентов и стимулирования их возвращения. Поскольку более 38 миллионов клиентов по всему миру используют...
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресу...