PR Times — японская компания по связям с общественностью со штаб-квартирой в Минато, Токио. Его основной деятельностью является распространение пресс-релизов при поддержке корпоративных связей с общественностью и общественных слушаний. В августе 2018 года компания перешла в первую секцию TSE с рынка стартапов TSE Mothers.

Веб-сайт: prtimes.jp

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