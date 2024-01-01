Powerful Medical

PMcardio — это сертифицированный медицинский инструмент класса IIb на базе искусственного интеллекта, предназначенный для интерпретации данных электрокардиограммы (ЭКГ) для диагностики и лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний. Приложение PMcardio, доступное в виде приложения для смартфона, поддерживает 39 сердечно-сосудистых заболеваний, включая ряд нарушений ритма, нарушений проводимости, эктопий, отклонений оси, инфарктов и гипертрофий. PMcardio работает с любой ЭКГ в 12 отведениях, независимо от ее состояния, и преобразует данные ЭКГ в цифровой формат для повышения удобства чтения и обмена. Его расширенные возможности распознавания изображений позволяют мгновенно интерпретировать ЭКГ, полученные из любого источника, включая прямые изображения с экрана компьютера пользователя. Помимо этого, приложение PMcardio обеспечивает немедленную диагностику и планы лечения, а также позволяет пользователям безопасно экспортировать эти отчеты. PMcardio также работает на всех смартфонах и может работать со всеми аппаратами ЭКГ с 12 отведениями, что делает его доступным и универсальным инструментом для интерпретации ЭКГ.

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