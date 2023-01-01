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Альтернативы - PowerChord

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Google My Business

Google My Business

business.google.com

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Moz

Moz

moz.com

При поддержке крупнейшего сообщества SEO-специалистов на планете Moz создает инструменты, которые упрощают SEO, входящий маркетинг, построение ссылок и контент-маркетинг. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня!

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков

Funnel

Funnel

funnel.io

Поддерживает сбор данных из любого источника маркетинговых или рекламных данных и преобразует маркетинговые данные в автоматизированные маркетинговые отчеты.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.

Oviond

Oviond

oviond.com

Панели мониторинга и отчеты цифрового маркетинга ваши клиенты будут в восторге менее чем за 5 минут. Продемонстрируйте ценность своего маркетингового агентства, одновременно оптимизируя рентабельность инвестиций клиентов с помощью автоматизированных, полностью настраиваемых панелей мониторинга и от...

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Переместите свои маркетинговые данные в Google Таблицы, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake и другие с помощью Supermetrics.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

Nozzle — это полноценный инструмент для мониторинга результатов поиска, который позволяет отслеживать неограниченное количество конкурентов, не задавая вопросов. Черт возьми, мы позволим вам отслеживать столько, сколько вы сможете выдержать.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Woopra

Woopra

woopra.com

Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.

Keen

Keen

keen.io

Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ЛЕГКО. Импортируйте все свои данные Digital MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес-аналитики (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) и BigQuery за считанные секунды. Лучшая альтернатива Supermetrics.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.

Solocal

Solocal

solocal.com

Мы помогаем бизнесу расти с помощью цифровых технологий. Мгновенно получайте персональные советы с помощью бесплатного цифрового аудита.

Pathmatics

Pathmatics

pathmatics.com

База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

Seobility

Seobility

seobility.net

Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

Отслеживайте рейтинги в поиске из любого места на Земле. Узнайте, что движет вашим поисковым трафиком и продажами во всех ведущих поисковых системах вплоть до уровня почтового индекса.

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Мы применяем совершенно новый подход к рекламе в открытом Интернете.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala Analytics — это доступный онлайн-инструмент для прослушивания и мониторинга, предназначенный для предоставления ценной и действенной информации для предприятий всех видов и размеров. Система постоянно отслеживает миллионы каналов ежедневно и фиксирует миллиарды упоминаний со всех континентов...

Prescient AI

Prescient AI

prescient-ai.io

Prescient AI — это передовое решение для моделирования маркетингового микса (МММ), которое использует искусственный интеллект для омниканальных брендов. Используйте возможности межканального распределения доходов и оптимизации бюджета, адаптированные к вашему бренду, путем объединения ваших уникальн...

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

Объедините расходы на рекламу и клики, аналитику приложений, конверсии веб-сайта и данные CRM, чтобы получить полную картину эффективности вашего маркетинга. Laser сосредоточится на получении дохода и прибыльности за счет автоматизации утомительных задач по преобразованию данных для получения ценной...

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

Инструмент маркетинговой отчетности по электронной почте. Отчеты и информационные панели по аналитике, SEO, PPC, SEM или социальным сетям, отправляемые вашим клиентам по электронной почте. И это НЕ PDF-файл или ссылка!

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

Мы даем возможность маркетологам действовать. Marketing Evolution помогает вам интегрировать и централизовать все ваши маркетинговые программы, позволяя отслеживать ваши инвестиции в межканальный маркетинг, от осведомленности о верхней части воронки до конверсий в нижней части воронки, понимать допо...

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

LeadsGorilla — это облачное программное обеспечение №1 в мире для поиска потенциальных клиентов и закрытия клиентов, которое помогает агентствам находить, анализировать и закрывать больше потенциальных клиентов для услуг цифрового маркетинга.

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