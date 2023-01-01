Альтернативы - PowerChord
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Google My Business
business.google.com
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Moz
moz.com
При поддержке крупнейшего сообщества SEO-специалистов на планете Moz создает инструменты, которые упрощают SEO, входящий маркетинг, построение ссылок и контент-маркетинг. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию сегодня!
Databox
databox.com
Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков
Funnel
funnel.io
Поддерживает сбор данных из любого источника маркетинговых или рекламных данных и преобразует маркетинговые данные в автоматизированные маркетинговые отчеты.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.
Oviond
oviond.com
Панели мониторинга и отчеты цифрового маркетинга ваши клиенты будут в восторге менее чем за 5 минут. Продемонстрируйте ценность своего маркетингового агентства, одновременно оптимизируя рентабельность инвестиций клиентов с помощью автоматизированных, полностью настраиваемых панелей мониторинга и от...
Supermetrics
supermetrics.com
Переместите свои маркетинговые данные в Google Таблицы, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake и другие с помощью Supermetrics.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — это полноценный инструмент для мониторинга результатов поиска, который позволяет отслеживать неограниченное количество конкурентов, не задавая вопросов. Черт возьми, мы позволим вам отслеживать столько, сколько вы сможете выдержать.
BrightLocal
brightlocal.com
Универсальная платформа для успеха в локальном поиске · Поднимайтесь в рейтинге, укрепляйте свою репутацию и выделяйтесь в местном поиске с помощью BrightLocal.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Woopra
woopra.com
Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.
GoSquared
gosquared.com
Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.
Keen
keen.io
Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ЛЕГКО. Импортируйте все свои данные Digital MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес-аналитики (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) и BigQuery за считанные секунды. Лучшая альтернатива Supermetrics.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
Solocal
solocal.com
Мы помогаем бизнесу расти с помощью цифровых технологий. Мгновенно получайте персональные советы с помощью бесплатного цифрового аудита.
Pathmatics
pathmatics.com
База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...
Seobility
seobility.net
Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.
Nightwatch
nightwatch.io
Отслеживайте рейтинги в поиске из любого места на Земле. Узнайте, что движет вашим поисковым трафиком и продажами во всех ведущих поисковых системах вплоть до уровня почтового индекса.
Quantcast
quantcast.com
Мы применяем совершенно новый подход к рекламе в открытом Интернете.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics — это доступный онлайн-инструмент для прослушивания и мониторинга, предназначенный для предоставления ценной и действенной информации для предприятий всех видов и размеров. Система постоянно отслеживает миллионы каналов ежедневно и фиксирует миллиарды упоминаний со всех континентов...
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — это передовое решение для моделирования маркетингового микса (МММ), которое использует искусственный интеллект для омниканальных брендов. Используйте возможности межканального распределения доходов и оптимизации бюджета, адаптированные к вашему бренду, путем объединения ваших уникальн...
EasyInsights
easyinsights.ai
Объедините расходы на рекламу и клики, аналитику приложений, конверсии веб-сайта и данные CRM, чтобы получить полную картину эффективности вашего маркетинга. Laser сосредоточится на получении дохода и прибыльности за счет автоматизации утомительных задач по преобразованию данных для получения ценной...
Metrics Watch
metricswatch.com
Инструмент маркетинговой отчетности по электронной почте. Отчеты и информационные панели по аналитике, SEO, PPC, SEM или социальным сетям, отправляемые вашим клиентам по электронной почте. И это НЕ PDF-файл или ссылка!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Мы даем возможность маркетологам действовать. Marketing Evolution помогает вам интегрировать и централизовать все ваши маркетинговые программы, позволяя отслеживать ваши инвестиции в межканальный маркетинг, от осведомленности о верхней части воронки до конверсий в нижней части воронки, понимать допо...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — это облачное программное обеспечение №1 в мире для поиска потенциальных клиентов и закрытия клиентов, которое помогает агентствам находить, анализировать и закрывать больше потенциальных клиентов для услуг цифрового маркетинга.