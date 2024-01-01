Альтернативы - Postman Web
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
Apigee
google.com
Apigee, часть Google Cloud, помогает ведущим компаниям проектировать, защищать и масштабировать интерфейсы прикладного программирования (API). Попробуйте Apigee бесплатно.
Stoplight
stoplight.io
Используя Stoplight, вы можете создавать описания OpenAPI, документацию, макеты серверов намного быстрее, чем другие инструменты API, без каких-либо специальных знаний, необходимых на одной централизованной платформе.
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.
Sauce Labs
saucelabs.com
Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.
Browserling
browserling.com
Онлайн-кроссбраузерное тестирование.
Mockaroo
mockaroo.com
Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.
TestProject
testproject.io
Бесплатная автоматизация тестирования для всех. Работает сообщество. TestProject — это бесплатная комплексная платформа автоматизации тестирования для веб-тестирования, мобильного тестирования и тестирования API, поддерживаемая сообществом автоматизации тестирования №1.
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Присоединяйтесь к тысячам разработчиков, которые используют SwaggerHub для создания и проектирования отличных API. Зарегистрируйтесь или войдите сегодня.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...
Kernex
kernex.io
Kernex — это Headless CMS, которая позволяет вам легко создавать собственный API и управлять своим контентом.
Workato
workato.com
Workato, лидер Gartner MQ, — это больше, чем просто iPaaS. Это платформа интеллектуальной автоматизации, которую могут использовать как бизнес, так и ИТ. Он поддерживает тысячи вариантов использования в корпоративных и рабочих процессах, поэтому вы можете автоматизировать все.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контроля качества Rainforest сочетает в себе автоматизацию тестирования без кода и профессиональный контроль качества, чтобы помочь вам выпускать качественное программное обеспечение.
Loadster
loadster.app
Loadster — это облачное гибридное решение для нагрузочного тестирования высокопроизводительных веб-сайтов и приложений. Нагрузочное тестирование ваших сайтов, чтобы найти узкие места, повысить стабильность и оптимизировать взаимодействие с пользователем.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобильные приложения нового поколения и облако для кроссбраузерного тестирования Обеспечьте беспрецедентный цифровой опыт с нашим новым поколением Облачная платформа для тестирования на базе искусственного интеллекта. Обеспечьте исключительный пользовательский опыт на всех устройствах и в браузера...
Backendless
backendless.com
Визуальная платформа разработки приложений, которая делает создание приложений интуитивно понятным и простым в управлении, не требуя кода.
elastic.io
elastic.io
Платформа гибридной интеграции на основе микросервисов для синхронизации данных в реальном времени между разрозненными облачными и локальными приложениями, платформами и базами данных.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Userlytics
userlytics.com
Используйте нашу современную платформу для исследования пользователей и глобальную панель из более чем 1,6 миллиона человек, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и пользователей.
Waldo
waldo.com
Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
Reflect
reflect.run
Невероятно быстрое автоматизированное тестирование. Reflect упрощает создание регрессионных тестов и упрощает их обслуживание. Быстрорастущие команды используют Reflect для выявления ошибок без снижения скорости разработки.