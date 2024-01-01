Альтернативы - Positive Singles

Grindr

Grindr

grindr.com

Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным ...

Tinder

Tinder

tinder.com

Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder ...

Plenty of Fish

Plenty of Fish

pof.com

Plenty of Fish Free Dating (POF) — это место, где одинокие люди общаются больше, чем любое другое приложение для знакомств. POF — это больше, чем просто приложение для знакомств. Это опыт. POF создан, чтобы помочь одиноким людям обрести счастливые отношения! У нас есть самые БЕСПЛАТНЫЕ функции, вклю...

Zoosk

Zoosk

zoosk.com

Знакомства развлеклись... без игр. Подходящие синглы по всему миру уже более 13 лет!

Bumble

Bumble

bumble.com

Bumble изменил к лучшему то, как люди встречаются, находят друзей и восприятие онлайн-знакомств. Женщины делают первый шаг. На Айфон+Андроид.

Badoo

Badoo

badoo.com

Добро пожаловать в Badoo, место, где можно честно встречаться! В обществе, которое наживается на нашей неуверенности в себе, Badoo — это место, где выгодно быть настоящим, непримиримым собой. Мы боремся с двусмысленностью современных свиданий с помощью подлинного, нефильтрованного разговора. Мы счит...

OkCupid

OkCupid

okcupid.com

OkCupid — единственное приложение для знакомств, которое поможет вам узнать то, что для вас важно. Вы заслуживаете того, чтобы найти того, кого ищете. Познакомьтесь с ними сегодня!

Match

Match

match.com

Матч – это повышение знакомства до своего уровня. Потому что давайте посмотрим правде в глаза: гимнастику для большого пальца левой и правой руки можно выполнять лишь ограниченное количество раз, когда вы готовы к чему-то большему. Наше приложение, основанное на 25-летнем опыте и реальных экспертах ...

Pure

Pure

pure.app

PURE — это приложение для знакомств, позволяющее любознательным творческим людям проявить себя в своей самой игривой версии. Это пространство, где можно быть открытым в своих желаниях, честным в своих намерениях и ясным в своих границах. Общайтесь с единомышленниками, чтобы создавать и исследовать ...

OurTime

OurTime

ourtime.com

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SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

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ROMEO

ROMEO

romeo.com

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Inner Circle

Inner Circle

theinnercircle.co

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Adam4Adam

Adam4Adam

adam4adam.com

Adam4Adam — это приложение для знакомств, созданное специально для геев для легких или случайных свиданий и, возможно, большего.

happn

happn

happn.app

Happn — это приложение для знакомств, насчитывающее более 100 миллионов участников, которое позволяет вам найти всех, с кем вы пересекались; Судьба народа решила, что вам следует встретиться. Ставьте лайк профилям, которые бросаются в глаза, влюбляйтесь и, самое главное, собирайтесь вместе!

EliteSingles

EliteSingles

elitesingles.com

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AdultFriendFinder

AdultFriendFinder

adultfriendfinder.com

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Flirt

Flirt

flirt.com

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Gaydar

Gaydar

gaydar.net

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Meetic

Meetic

meetic.com

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eDate

eDate

edate.com

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eHarmony

eHarmony

eharmony.com

eharmony — сайт знакомств с более чем 20-летним опытом. Наше сопоставление поможет вам найти настоящую любовь. Зарегистрируйтесь бесплатно и познакомьтесь с тысячами единомышленников.

Mamba

Mamba

mamba.ru

Мамба — это сеть социальных сайтов знакомств, включающая около 25 000 независимых сайтов и разделов знакомств на крупных порталах и издательских сайтах.

Asian Dating

Asian Dating

asiandating.com

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2RedBeans

2RedBeans

2redbeans.com

2RedBeans — самый активный китайский сайт знакомств в США и Канаде. Это мощный двигатель знакомств SINA и специальный сайт знакомств для телешоу «If You Are the One» 2012 года в США.

Stir

Stir

stir.com

Stir — приложение для знакомств для родителей-одиночек. Это разумный выбор для родителей-одиночек, которые готовы встречаться, но хотят избежать давления со стороны других приложений для знакомств.

CatholicMatch

CatholicMatch

catholicmatch.com

CatholicMatch — крупнейший и пользующийся наибольшим доверием католический сайт знакомств в мире.

MillionaireMatch

MillionaireMatch

millionairematch.com

Крупнейший сайт знакомств для миллионеров с 2001 года. Более 5 миллионов привлекательных женщин и богатых мужчин высокого качества, которые ищут серьезные отношения.

Seeking

Seeking

seeking.com

Seeking.com — крупнейший сайт знакомств для успешных и привлекательных людей. Присоединяйтесь к более чем 46 миллионам ищущих участников и улучшите свои впечатления от знакомств! Первоначально на сайте SeekingArrangement.com.

DateMyAge

DateMyAge

datemyage.com

Зрелые одинокие, молодые душой. Присоединяйтесь к нашему сообществу зрелых одиноких людей и найдите теплую и значимую связь!

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