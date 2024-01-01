Альтернативы - PosherVA

Trello

Trello

trello.com

Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.

Habitica

Habitica

habitica.com

Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в компании работает 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...

Motion

Motion

usemotion.com

Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.

Any.do

Any.do

any.do

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Mem

Mem

mem.ai

Mem — приложение для создания заметок, работающее на базе искусственного интеллекта. По своей сути он предназначен для организации работы занятых профессионалов, особенно тех, кто генерирует и управляет большими объемами информации. Mem выходит за рамки простого ведения заметок: он использует искус...

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...

Unito

Unito

unito.io

Unito обеспечивает синхронизацию вашего стека от приложения к приложению с помощью нового, более простого подхода к интеграции, основанного на двусторонней синхронизации в реальном времени. Любой член вашей команды может за считанные минуты подключиться и синхронизировать данные между приложениями и...

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...

Glasp

Glasp

glasp.co

Glasp — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям быстро и эффективно обобщать видео YouTube. Он использует последние достижения в области обработки естественного языка и машинного обучения, чтобы предоставить пользователям краткое и точное описание рассматрив...

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...

Integrately

Integrately

integrately.com

Integrately — это программное обеспечение для автоматизации в один клик, которое позволяет с удивительной легкостью подключать несколько приложений. Используя Integrately, вы можете создавать простые рабочие процессы «один к одному» или сложные рабочие процессы всего за несколько кликов. Вы также мо...

Range

Range

range.co

Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...

Momentum

Momentum

momentum.io

Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организ...

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.

TextExpander

TextExpander

textexpander.com

TextExpander — это инструмент для повышения продуктивности набора текста, который помогает командам управлять повторяющимися письменными задачами, создавать фрагменты, исправлять правописание, обмениваться контентом и многое другое. Обеспечьте эффективное общение всей вашей команды и использование е...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейч...

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...

Geekbot

Geekbot

geekbot.com

Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...

Workast

Workast

workast.com

Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и ​​отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.

Seismic

Seismic

seismic.com

Seismic — мировой лидер в области внедрения возможностей, помогающий организациям привлекать клиентов, расширять возможности команд и стимулировать рост доходов. Seismic Enablement Cloud™ — это самая мощная унифицированная платформа поддержки, которая снабжает команды, работающие с клиентами, необхо...

Magical

Magical

getmagical.com

Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инф...

Troops

Troops

troops.ai

Troops — это программное обеспечение к вашим услугам, разработанное с учетом потребностей людей. Это платформа для коммуникации доходов, центральная нервная система ваших команд по выходу на рынок, которая доставляет нужную информацию нужным людям в нужное время. Команды никогда не пропускают сигнал...

APILayer

APILayer

apilayer.com

APILayer — это торговая площадка API. APILayer — ведущий поставщик готовых облачных API-продуктов, созданных, чтобы помочь разработчикам и предприятиям по всему миру работать быстро и эффективно. Сегодня организации любого размера с трудом справляются со сложными цифровыми преобразованиями и растущи...

FlyMSG

FlyMSG

vengreso.com

FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматичес...

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности