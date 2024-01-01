PosEase

PosEase

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Веб-сайт: posease.com

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PosEase — это облачное программное обеспечение для выставления счетов POS (точки продаж) для индустрии гостеприимства, такой как рестораны, облачные кухни, пекарни и т. д.
Категории:
Business
POS-системы для ресторанов

Веб-сайт: posease.com

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Альтернативы

Square

Square

squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

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Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

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SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

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Rezku POS

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IVEPOS

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Elementary POS

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Abacus

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OSPOS

opensourcepos.org

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