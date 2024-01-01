Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

Веб-сайт: posapt.au

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