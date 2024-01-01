Portrait AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который создает портреты в стиле XVIII века на основе загруженных селфи. Он доступен в виде мобильного приложения на платформах iOS и Android. Пользователи могут создавать свои собственные уникальные портреты, просто загрузив фотографию своего лица, похожую на паспорт. Инструмент рекомендует избегать очков и предлагает использовать фотографию с большой площадью лица для достижения наилучших результатов. Кроме того, приложение предлагает широкий спектр других фильтров, включая «Мультфильм», «Портрет HD», «Хэллоуин» и другие, всего более 100 вариантов. Эти фильтры позволяют пользователям дополнительно улучшать и преобразовывать свои портреты в соответствии со своими предпочтениями. На официальном сайте есть ссылки для загрузки приложения из Apple App Store и Google Play Store, что обеспечивает доступность для широкого круга пользователей. На веб-сайте также есть ссылки на политику конфиденциальности и условия обслуживания для тех, кто ищет дополнительную информацию. В целом, Portrait AI предлагает людям интересный и творческий способ ощутить эстетику портретной живописи 18-го века с помощью искусственного интеллекта.

Веб-сайт: portraitai.app

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