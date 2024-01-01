Ponyrun

Ponyrun

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ponyrun.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ponyrun в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Автоматизируйте перспективные исследования в большом масштабе. Ponyrun оценивает людей за вас. Мы помогаем вам ответить на такие вопросы, как: Стоит ли им продавать? Подходят ли они для вашего продукта? Стоит ли брать у них интервью? Его легко использовать. Дайте ему URL-адрес для поиска или список людей. Скажите Понируну, по чему вы хотите оценить человека. И Ponyrun просматривает информацию человека (например, LinkedIn) и оценивает ее.

Веб-сайт: ponyrun.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ponyrun, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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