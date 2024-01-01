Альтернативы - Polly
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Habitica
habitica.com
Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в компании работает 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting фундаментально меняет способы создания и предоставления цифровых продуктов и опыта, помогая организациям получать ценную информацию от клиентов — от создания до реализации. Созданный на основе первоклассной системы поиска по требованию, клиенты могут получать быструю, высококачественную ...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Gather
gather.town
Gather помогает распределенным командам создавать виртуальные рабочие пространства, которые объединяют всех. Независимо от того, участвуете ли вы в собраниях, работаете вместе с коллегами или заходите к чьему-то цифровому столу, общение с вашей командой становится легким и энергичным. Работа с высок...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, — это простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что дела...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться...
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Doodle
doodle.com
Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграция...
Mem
mem.ai
Mem — приложение для создания заметок, работающее на базе искусственного интеллекта. По своей сути он предназначен для организации работы занятых профессионалов, особенно тех, кто генерирует и управляет большими объемами информации. Mem выходит за рамки простого ведения заметок: он использует искус...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Textline
textline.com
Сделайте бизнес личным с помощью быстрого, дружелюбного и удобного канала деловых SMS для современных групп поддержки и продаж. Создавайте более прочные отношения с клиентами благодаря двусторонней связи на самой безопасной платформе обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы даем возможность тыс...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
Tally
tally.so
Ищете бесплатную альтернативу Typeform? Встречайте Tally, новый тип конструктора форм, который работает как документ и предлагает формы бесплатно и без ограничений. Правильно, никаких ограничений на количество создаваемых вами форм, количество собираемых ответов или количество блоков ввода (типов во...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey — это ведущее решение для управления опросами и отзывами, позволяющее миллионам пользователей в более чем 300 000 организаций по всему миру собирать отзывы, интерпретировать результаты и выявлять полезные идеи для стимулирования роста и инноваций. Благодаря 20-летнему опыту SurveyMonkey...
Zoho Survey
zoho.com
Легко создавайте онлайн-опросы и анкеты бесплатно. Используйте Zoho Survey для сбора данных об удовлетворенности клиентов, отзывах, бизнесе, исследованиях, HR и многом другом.
forms.app
forms.app
form.app — это онлайн-приложение для создания форм и средство создания опросов, которое позволяет легко создавать онлайн-формы и опросы. Вы можете создавать формы и опросы за несколько минут, делиться ими на разных платформах и мгновенно получать ответы.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...