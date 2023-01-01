Pole Clock

Более полное ощущение времени; 24-часовые аналоговые часы с поддержкой часовых поясов.

Веб-сайт: poleclock.com

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