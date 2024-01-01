Poied — это бесплатный тренер по общению на базе искусственного интеллекта, который предоставляет персонализированную обратную связь для помощи в онлайн-встречах. Он работает на Mac и Windows и остается безопасным и конфиденциальным. Он обеспечивает обратную связь в режиме реального времени об используемых словах, словах-наполнителях, уверенности, энергии, сочувствии и многом другом, о чем никто не знает. Он также предоставляет подробный анализ тенденций с течением времени, поэтому пользователи могут отслеживать свой прогресс и улучшать свою речь. Он также предлагает доступ к библиотеке контента, созданной речевыми тренерами для проведения персонализированных уроков. Poized интегрируется с более чем 800 коммуникационными инструментами, включая Zoom, Google Meet, Slack и Microsoft Teams. Он также предоставляет оповещения и советы, которые помогут пользователям улучшить свою речь и создавать убедительные и ясные презентации. Poied получил высокую оценку профессионалов за простоту использования и обратную связь в режиме реального времени. Он идеально подходит для менеджеров по продуктам, руководителей, основателей, интервьюеров, продавцов и всех, кто хочет улучшить свои коммуникативные навыки.

Веб-сайт: poised.com

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