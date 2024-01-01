Poised

Poised

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: poised.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Poised в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Poied — это бесплатный тренер по общению на базе искусственного интеллекта, который предоставляет персонализированную обратную связь для помощи в онлайн-встречах. Он работает на Mac и Windows и остается безопасным и конфиденциальным. Он обеспечивает обратную связь в режиме реального времени об используемых словах, словах-наполнителях, уверенности, энергии, сочувствии и многом другом, о чем никто не знает. Он также предоставляет подробный анализ тенденций с течением времени, поэтому пользователи могут отслеживать свой прогресс и улучшать свою речь. Он также предлагает доступ к библиотеке контента, созданной речевыми тренерами для проведения персонализированных уроков. Poized интегрируется с более чем 800 коммуникационными инструментами, включая Zoom, Google Meet, Slack и Microsoft Teams. Он также предоставляет оповещения и советы, которые помогут пользователям улучшить свою речь и создавать убедительные и ясные презентации. Poied получил высокую оценку профессионалов за простоту использования и обратную связь в режиме реального времени. Он идеально подходит для менеджеров по продуктам, руководителей, основателей, интервьюеров, продавцов и всех, кто хочет улучшить свои коммуникативные навыки.

Веб-сайт: poised.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Poised, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

myEssai

myEssai

myess.ai

BoldVoice

BoldVoice

boldvoice.com

Speakable

Speakable

speakableapp.com

Gliglish

Gliglish

gliglish.com

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Languate

Languate

languate.com

Forma

Forma

forma.run

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

Pear Deck

Pear Deck

peardeck.com

OCA

OCA

ocaindonesia.co.id

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности