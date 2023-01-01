«Podbbang», аудио-подкаст-платформа №1 в Корее. Подкасты различных жанров, включая культуру, развлечения, текущие события, экономику, язык и спорт. Аудиокниги, которые читают непосредственно авторы, профессиональные актеры озвучивания и знаменитости, а также лекции, посвященные различным темам, таким как экономика и история. Встречайте Podppang, непревзойденную аудиоплатформу, прямо сейчас!

Веб-сайт: podbbang.com

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