WebCatalog
팟빵

팟빵

podbbang.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

«Podbbang», аудио-подкаст-платформа №1 в Корее. Подкасты различных жанров, включая культуру, развлечения, текущие события, экономику, язык и спорт. Аудиокниги, которые читают непосредственно авторы, профессиональные актеры озвучивания и знаменитости, а также лекции, посвященные различным темам, таким как экономика и история. Встречайте Podppang, непревзойденную аудиоплатформу, прямо сейчас!

Веб-сайт: podbbang.com

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