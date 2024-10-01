Альтернативы - Pluralsight

Brilliant

brilliant.org

Миссия Brilliant — вдохновлять и развивать людей для достижения своих целей в STEM — один человек, один вопрос и одно небольшое обязательство учиться за раз. Мы даем возможность великим учителям пролить свет на суть математики, естественных наук и техники посредством небольших интерактивных обучающи...