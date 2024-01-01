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Plum — это конструктор всплывающих окон без кода, который позволяет вам создавать и настраивать профессионально выглядящие всплывающие окна для вашего веб-сайта без какого-либо опыта программирования. Он разработан, чтобы помочь компаниям увеличить продажи, привлечь потенциальных клиентов и более эффективно привлекать посетителей.
Ключевая особенность:
* Настраиваемые шаблоны всплывающих окон. Plum предлагает широкий спектр предварительно разработанных шаблонов всплывающих окон, которые вы можете легко настроить в соответствии с вашим брендом.
* Расширенные параметры таргетинга. Вы можете отображать всплывающие окна для определенных сегментов аудитории в зависимости от их поведения или характеристик, таких как новые посетители, постоянные клиенты, отказавшиеся от корзины и т. д.
* Интеграция с различными инструментами. Plum легко интегрируется с популярными платформами, такими как Shopify, WordPress, Squarespace и другими.
* Аналитика и оптимизация. Этот инструмент позволяет отслеживать эффективность всплывающего окна и вносить изменения для оптимизации результатов.
* Удобный интерфейс. Редактор перетаскивания Plum позволяет каждому легко создавать и публиковать всплывающие окна без каких-либо навыков программирования.
* Доступные цены. Plum предлагает как бесплатные, так и платные планы, что позволяет предприятиям любого размера воспользоваться его функциями.
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