Plover Parametrics

Plover Parametrics

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: plover.insure

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Plover Parametrics в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Специализированная брокерская компания для альтернативных рисков. Plover помогает агентам и брокерам завоевывать новый бизнес и удерживать клиентов, предлагая параметрические решения для NatCat, погоды и новых рисков.

Веб-сайт: plover.insure

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Plover Parametrics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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