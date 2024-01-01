Plover Parametrics

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Специализированная брокерская компания для альтернативных рисков. Plover помогает агентам и брокерам завоевывать новый бизнес и удерживать клиентов, предлагая параметрические решения для NatCat, погоды и новых рисков.

Веб-сайт: plover.insure

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