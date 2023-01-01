Альтернативы - Plotline

Retainly

retainly.app

Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочн...