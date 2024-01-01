Альтернативы - Plobal Apps
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
BuildFire
buildfire.com
Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Dacast
dacast.com
Программное обеспечение для потокового видео Dacast является ведущей платформой для онлайн-видео и хостинга. Транслируйте видео в прямом эфире и по запросу, используя видео API и круглосуточную поддержку.
Builder.ai
builder.ai
Легко разработайте свое мобильное приложение. ИИ делает разработку вашего приложения на нашей отмеченной наградами платформе более быстрой и экономически эффективной. Посмотри, как это работает.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общей стоимостью более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого разме...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединя...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта прогр...
JMango360
jmango360.com
Мы обеспечиваем мобильный рост для компаний электронной коммерции. Мы предлагаем нативные приложения, маркетинг приложений и разработку индивидуальных приложений. Люди проводят 90% своего «мобильного времени» в приложениях. Это изменило взгляд покупателей на мобильные покупки. Им нужны быстрые, плав...
Mowico
mowico.com
Конструктор мобильных приложений без кода, который преобразует ваш бизнес электронной коммерции в мобильное приложение за три шага в течение часа; без каких-либо знаний кодирования!
Tapcart
tapcart.com
Tapcart превращает сайты Shopify в красивые мобильные приложения. Всего за несколько кликов вы можете создать собственное приложение с различными сетками продуктов и функцией поиска. Отправляйте push-уведомления своим клиентам с собственным набором триггеров и сообщений.
Shopney
shopney.co
Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат ...
Livescale
livescale.tv
Увеличьте свои продажи, улучшите взаимодействие с клиентами и увеличьте конверсию с помощью Livescale, платформы социальной коммерции. Присоединяйтесь к динамичной революции.
Immerss
immerss.live
Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам любого размера беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и ви...
Lengow
lengow.com
Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-т...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — это SaaS-сервис для прямых трансляций и видеопокупок. Ваш видеоконтент можно покупать на вашем сайте, в блоге, по электронной почте, в SMS, на сторонней веб-странице, а теперь и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Youtube)! Это ваши данные, ваша электронная коммерция. Каждое видео с...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — это платформа визуальной коммерции, специализирующаяся на пользовательском контенте, ссылках в биографии и покупках видео в реальном времени. StoryStream используется брендами и розничными торговцами, чтобы предоставить своим клиентам более привлекательные, аутентичные и захватывающие ...
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!
Bambuser
bambuser.com
Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании совершенствуют свои поисковые системы и системы рекомен...
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
giosg
giosg.com
Giosg объединяет чат, чат-ботов, искусственный интеллект и интерактивный контент на одной платформе, чтобы помочь вам связаться с вашими клиентами. Поговорите с нами, чтобы узнать больше!