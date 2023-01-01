PlayVS — это дом любительского киберспорта с официальными школьными киберспортивными лигами, посвященными инклюзивности, командной работе и спортивному мастерству.

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