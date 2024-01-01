Playform — это генератор искусств и творческая платформа с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет художникам, создателям и дизайнерам интегрировать генеративный искусственный интеллект в свой творческий процесс. Он предлагает интегрированную платформу со множеством инструментов для создания искусств на базе искусственного интеллекта в одном месте, что делает искусственный интеллект доступным для художников без необходимости изучения технических навыков или программирования. Художники могут использовать Playform на протяжении всего своего творческого процесса, от вдохновения до производства. Большинство инструментов Playform предлагают неограниченное бесплатное использование для исследования. Playform Studio позволяет художникам создавать и продавать оригинальные произведения искусства, созданные с помощью искусственного интеллекта, с 60 ежемесячными кредитами Playform и эксклюзивными возможностями для выставок. Playform представляет работы художников и выставки, демонстрирующие работы, созданные с использованием их платформы. Playform позволяет создавать и продавать NFT-файлы генеративного искусства ИИ через свою торговую площадку Art Mine. Playform позиционирует себя как творческий помощник и инструмент для профессиональных художников, позволяющий интегрировать искусственный интеллект в их рабочий и творческий процесс.

Веб-сайт: playform.io

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