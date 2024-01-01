Plato

Plato

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: platohq.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Общайтесь и учитесь вместе с лучшими лидерами инженерного дела. Платон — это сообщество лидеров инженерной мысли. Принимайте участие в наставничестве один на один, получайте выгоду от группового обучения и получайте доступ к эксклюзивному контенту.

Веб-сайт: platohq.com

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