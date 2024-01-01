PlateJoy

PlateJoy

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Веб-сайт: platejoy.com

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PlateJoy использует 50 данных о том, как вы едите и живете, чтобы определить, что вам следует есть, и предоставляет индивидуальные планы питания и списки покупок, которые помогут вам достичь своих целей.

Веб-сайт: platejoy.com

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