Plantt

Plantt

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Веб-сайт: plantt.io

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Plantt is a Customer Success Relationship Intelligence platform that helps you and your team focus on the right customers, at the right time. With Plantt, CSMs can scale their productivity, embrace a proactive approach, and flip the 80-20 ratio to your advantage.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: plantt.io

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Zendesk

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